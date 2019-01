Voile – Championnat de Tahiti : Les Diam 24 étaient de la partie

Une rude batatille



Les cinq premiers se sont se livrés une rude bataille puisque après trois heures de course, seulement cinq minutes séparent le premier du cinquième. C’est finalement «Horo Horo», skippé par Gaël Lamisse qui s’impose devant «Neva Neva» de Gwenaëlle Janicaud. « Le Petit Prince » skippé par le tandem Isabelle Barbeau/Joël Hirlemann complète le podium.



« Diabolic » et « Arearea », respectivement quatrième et cinquième, terminent à quelques secondes du podium malgré leurs bonnes prestations. « Quille 2 Joie », qui était bien placé sur le premier triangle, allait faire une erreur de manœuvre de spi qui allait lui couter de précieuses minutes anéantissant ses espoirs de victoire. « Missionnaire », septième, s’est fait une petite frayeur lors du dernier triangle en flirtant d’un peu trop près avec le haut fond du « Mahoti » près du Taha’ara.



« Taotoo by Lariflete », équipage féminin qui participait pour la première fois à une régate du yacht club, a terminé à la huitième place, à seulement tente-sept secondes derrière « Missionnaire ». Les embarcations « Marie Jade » et « Muscade », ont été contraintes à l’abandon, le vent faiblissant trop en fin de course.