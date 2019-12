Vœux de Gaston Tong Sang pour 2020

Mes chers amis,



Alors que l’année 2019 s’achève, laissant place à des opportunités et des jours nouveaux, l’heure est au bilan des mois écoulés et aux souhaits pour les temps à venir.



En 2019, notre assemblée s’est ouverte sur le monde, convaincue de la nécessité d’apprendre des autres pour évoluer et gagner en efficacité, mais aussi désireuse de partager avec le monde qui l’entoure ce qu’elle a de plus beau à offrir : notre identité, notre humanité, la richesse de nos diversités.



Au cours de l’année qui vient de s’écouler, notre institution s’est efforcée d’être une assemblée qui vous ressemble, respectueuse de toutes les sensibilités politiques qui y sont représentées, sensible à vos projets, attentive à vos attentes, porteuse de vos ambitions et guidée par la volonté d’offrir à chacune de vos familles une Polynésie où il fait bon vivre.



La majorité de notre assemblée reste mobilisée et fidèle au projet de société porté par notre Président Edouard FRITCH, afin de continuer ensemble à bâtir, avec vous, une Polynésie bienveillante et toujours plus solidaire.



C’est ainsi qu’elle a voté, en 2019, une loi du pays en faveur de la protection de l’emploi local. Un acte majeur et historique qui contribuera à favoriser l’embauche de nos enfants et généralisera l’océanisation des cadres. Il y a quelques jours, cette même majorité a adopté le budget du Pays qui, pour l’année 2020, permettra la multiplication des investissements publics et des mesures en faveur de l’emploi et de la solidarité.



L’actualité de l’année passée a malheureusement été marquée par les drames de la route, encore trop nombreux, qui meurtrissent dans leur chair et traumatisent à jamais ceux qui y sont confrontés. Les drogues et les addictions brisent nos familles, mutilent notre société et fragilisent ses fondations. Cette réalité engage notre responsabilité individuelle et collective. J’en appelle, pour 2020, à l’énergie, à la volonté et à la détermination de chacun pour éradiquer ces fléaux qui assombrissent le ciel et l’avenir de notre belle Polynésie.



Notre pays regorge de richesses dont nous devons tous être les humbles protecteurs. Le Pacifique, cet océan immense qui berce nos îles, est menacé. L’assemblée de la Polynésie française et l’ensemble des parlements du Pacifique ont affirmé cette année leur volonté d’œuvrer ensemble pour la protection de ce bien commun. Nos actions et comportements individuels peuvent changer les choses. Notre océan a besoin de nous comme nous avons besoin de lui !



À l’heure où nous nous apprêtons tous à passer des instants de joie et d’allégresse auprès des êtres qui nous sont chers, j’ai une pensée particulière, remplie d’affection et de compassion pour nos concitoyens malades, seuls, isolés, victimes de la précarité, frappés par le deuil ou les tourments d’une existence parfois injuste. Je souhaite leur adresser un message d’encouragements et de réconfort.



À l’aube de cette nouvelle année 2020, je vous souhaite, mes chers amis, tous mes vœux de santé, d’unité, de bonheur et de fraternité. Je vous souhaite d’être passionnés et enthousiastes. Je fonde l’espoir que vos projets, vos ambitions et nos espérances communes connaissent succès et réalisation.



Bonne et heureuse année 2020. Que Dieu vous bénisse et protège chacun de vos foyers.