Vœux 2018 de la députée Maina Sage

PAPEETE, 28 décembre 2017 - La députée de la première circonscription législative de Polynésie française adresse ses vœux par voie de communiqué.



Chers concitoyens,



Cette dernière année s’est placée sous le signe d’une reprise de la croissance, forte d'un partenariat de confiance avec l'État et d’un profond renouvellement au niveau national qui marquent ainsi le début d’une mandature législative remplie de défis passionnants pour la Polynésie.



J’adresse tout d’abord mes remerciements à tous ceux qui nous ont fait confiance et plus largement à l’ensemble des Polynésiens qui se sont mobilisés.



Dans ce contexte, je formule surtout le vœu que la Polynésie profite de cet élan national pour impulser et soutenir les initiatives qui s’inscrivent dans de nouvelles dynamiques mondiales autour des économies vertes et digitalisées. Que cette année soit donc source d’inspiration et d’action pour des projets vertueux, inédits, participatifs et ouverts sur le monde.



Faisons aussi que ces projets soient au profit d’un développement solidaire, qu’ils œuvrent à un rééquilibrage en faveur des plus démunis et des plus éloignés dans nos archipels, qu’ils allient des besoins essentiels de désenclavement à des ambitions de développement durable qui placent toujours les Polynésiens au cœur de notre action !



Souhaitant une belle réussite en 2018 au Président Fritch et à sa majorité, ainsi qu’à toutes les entreprises polynésiennes, aux associations et porteurs de projets favorables à notre collectivité, j’adresse chaleureusement tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de joie et de paix à l’ensemble des Polynésiens. Passez d’agréables fêtes auprès de vos proches tout en ayant une pensée pour ceux qui sont en difficulté ou dans la peine et en restant prudents sur les routes et en mer.



Ia orana ite matahiti api ! Ia vai noa tatou i roto i te hau e te aroha.



Maina Sage