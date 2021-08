Vodafone solidaire avec les soignants

TAHITI, le 26 août 2021 - PUBLIREPORTAGE - La société Vodafone s’engage. Elle met gracieusement à disposition des professionnels du secteur de la santé des cartes SIM avec données, heures d’appel, SMS. Les équipes Vodafone veulent témoigner leur soutien à tous ceux qui se sacrifient.



À partir de ce vendredi 27 août, tous les employés du secteur de la santé au sens large pourront obtenir gratuitement une carte SIM Vodafone. Patrick Moux, vice-président de la société, explique au nom de toutes les équipes cette démarche.



Vous avez décidé d’offrir des données, du temps d’appel, des SMS, pouvez-vous nous préciser combien exactement ?



“Vodafone offre des cartes SIM avec 20 gigas de données, 4 heures d’appel et 100 SMS à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Cela peut-être les médecins, infirmiers, aides-soignants mais aussi les femmes de ménages, les ambulanciers, le personnel administratif, les pompiers… En somme, ce sont tous ceux qui œuvrent en ce moment même au cœur de la crise, tous ceux qui se sacrifient, qui font passer les patients et leurs proches avant même leur famille. Nous en connaissons tous et nous voyons tout ce qu’ils donnent. Il faut savoir qu’en plus des données, des heures d’appel offertes et des SMS, les numéros commençant par 89 99 pourront communiquer entre eux gratuitement et de manière illimitée.”



Quand pourront-ils bénéficier de cette offre ?



“Dès vendredi 27 août. Ils ont trois mois à partir de là pour en profiter. La carte SIM, dont le numéro débutera par 89 99, sera ensuite valable deux mois. Nous verrons, en fonction de l’usage qui en sera fait et des possibilités techniques, s’il sera possible de faire durer les numéros dans le temps une fois l’offre passée.”



Pour profiter de l’offre, il faut se rendre en boutique, pourquoi cette obligation en période de confinement ?



“Il n’est pas possible, pour des raisons administratives et éthiques, que Vodafone se rende dans les établissements de santé avec les SIM pour les offrir directement. Les établissements de santé ne peuvent accepter ce genre d’offres. Nous n’avons donc pas d’autre choix. Ceci étant dit, nous réfléchissons à un système de livraison.”



Vodafone a été la première société à offrir des cadeaux à ses clients au tout début de la crise, cette nouvelle initiative est une suite logique ?



“En effet, lors de la première vague il y a un peu plus d’un an, nous avons été les premiers à offrir des bonus à tous nos abonnés. Nous ne pouvons réitérer cette offre en même temps que l’offre faite au secteur de la santé. Nos ressources au niveau du réseau sont limitées et, pour garder notre qualité de service, nous devons cibler nos offres et nos actions. Nous investissons en ce moment même pour développer nos ressources. De nouvelles offres suivront, nous n’oublions pas nos abonnés. Leur fidélité sera comme toujours récompensée. Nous savons que nos abonnés comprendront notre geste, à savoir donner la priorité pour l’instant au personnel de santé. D’autres surprises seront annoncées la semaine prochaine.”



Vous vous exprimez au nom de la société et de toutes ses équipes, tout le monde est-il impliqué dans cette initiative ?



“Oui, tous les employés de Vodafone expriment leur reconnaissance. Voilà deux semaines que nous travaillons d’arrache-pied pour mettre au point l’offre faite au secteur de la santé. Il a fallu commander les cartes, faire des changements dans le système, mettre au point une procédure d’accueil client, réfléchir à un suivi, effectuer des démarches administratives pour obtenir les nouvelles plages de numéros. Au total, nous avons fait une demande pour 4 000 numéros, ce n’est pas rien. Tout cela ne s’improvise pas et n’est pas sans conséquences pour la société. Mais c’est l’effort que nous souhaitons faire et nous remercions toutes les entreprises qui font de même pour nos soignants et le personnel impliqué sur le terrain dans la gestion de la crise. Merci à toutes et à tous.”