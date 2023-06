Vodafone fête ses 10 ans !

Tahiti, le 15 juin 2023 - 10 ans déjà que Vodafone fait partie du paysage et concurrence son éternel rival Vini. “Le monopole a été brisé”, se réjouit Patrick Moux, le patron de Vodafone qui atteint aujourd'hui un rythme de croisière. Pour cet anniversaire, de nouvelles offres évidemment, mais aussi toute une journée de célébration, samedi, avec de nombreuses activités au parc Aorai Tini Hau autour de deux gros événements sportifs : la Vodafone Challenge Race qui ambitionne de se développer à l'international, et pour la première fois, un tournoi de MMA.



“10 ans d'une belle aventure assez extraordinaire et de bataille juridique avec notre éternel concurrent Vini. Ça continue mais ça nous permet de rester jeunes”, a souri, d'emblée, le patron de Vodafone qui présentait, ce jeudi, au siège de l'opérateur privé de téléphonie mobile, les nouvelles offres et les festivités prévues pour célébrer cet anniversaire. Si les débuts ont été compliqués et que les deux opérateurs sont toujours à couteaux tirés sur le plan juridique, “aujourd'hui, c'est un long fleuve tranquille”, a confié Patrick Moux à Tahiti Infos.



Trois nouvelles offres



Qui dit anniversaire, dit cadeaux. Pour attirer toujours plus de nouveaux clients mais aussi pour récompenser les fidèles abonnés. Trois nouvelles offres sont ainsi proposées et sont déclinées autour du chiffre 10 évidemment : moitié prix d'abord pour tout nouvel abonnement mobile pendant 10 mois sur tous les forfaits. Un jeu ensuite pour tous les anciens abonnés pendant 10 jours avec des téléphones portables à gagner, ou encore les 10 prochaines factures offertes et bien d'autres choses encore.



Gros effort sur le “roaming”



Et enfin, les vacances avançant à grands pas, Vodafone frappe fort sur le “roaming”, ce procédé qui permet d'utiliser son forfait mobile depuis l'étranger : 50 Fcfp pour tous les appels locaux lorsque vous serez aux États-Unis, en France, en Nouvelle-Zélande ou en Grande-Bretagne, soit quatre à neuf fois moins cher que ce que propose son concurrent. Et pour l'internet dans ces mêmes pays, vous débourserez 6 Fcfp le mégaoctet, contre 339 Fcfp chez la concurrence selon que vous êtes aux Etats-Unis, 565 Fcfp en France ou... 1 582 Fcfp en Grande-Bretagne. Reste à savoir si Vini s'alignera à son tour sur ces tarifs...



Patrick Moux, directeur général de Vodafone : “Aujourd'hui, c'est un long fleuve tranquille” 10 ans déjà que l'aventure Vodafone a commencé. Que retenez-vous aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur ?



“C'est une question difficile. Honnêtement il y a eu beaucoup de douleur. Ça a été très difficile. Surtout que cela fait plus de 10 ans puisque j'ai commencé ce projet sept ou huit ans avant l'ouverture. Mais au final, c'est une super expérience de vie, une super expérience de collaboration humaine qui a été très enrichissante pour moi et c'est surtout ça que je retiens. C'est cette équipe que j'ai eue et que j'ai encore aujourd'hui sur laquelle je peux compter.”



C'était un pari difficile de se lancer dans cette aventure dans un contexte de monopole. Comment vous vivez cette “guerre” avec Vini aujourd'hui ?



“Aujourd'hui pour moi, c'est un long fleuve tranquille ! Comparé à l'époque, maintenant c'est ‘finger in the nose’ comme on dit. C'est très simple. Sur une échelle de 1 à 10, je suis à 1 aujourd'hui contre 9,5 au début !”



Vous êtes partis de 0 abonné en 2013... combien en comptez-vous environ aujourd'hui ?



“On a dépassé 150 000... bien au-dessus mais je n'en dirais pas plus.”



Qui dit anniversaire, dit cadeaux, nouvelles offres... Qu'avez-vous prévu pour ces 10 ans ?



“Nous avons trois nouvelles offres. On suit notre propre agenda. On a vu que Vini nous a copiés avec les 6 mois mais ils n'ont pas pensé aux anciens abonnés ce qui est une grosse erreur à mon sens. On propose pour les 10 ans, 50% pendant 10 mois sur tous les forfaits des nouveaux abonnés, et on a mis en place un jeu avec des millions de cadeaux pour les anciens abonnés. Enfin, comme nous arrivons à la période où les gens voyagent, sur le “roaming”, ils auront des prix divisés jusqu'à 600 fois !”



Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 15 Juin 2023 à 16:44 | Lu 325 fois