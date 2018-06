Vodafone a fêté ses 5 ans en beauté

PAPEETE, le 18 juin 2018- Vodafone Polynésie a fêté ses 5 ans ce samedi dans les jardins de Paofai. A cette occasion l’opérateur de téléphonie mobile a offert au public une journée merveilleuse de sport, de fête et de cadeaux. Plus de mille personnes ont participé à cet événement



C’est une journée extraordinaire que Vodafone a offerte au public polynésien ce samedi dans les jardins de Paofai. Elle a commencé à 10 heures du matin, avec de nombreuses séances de Fitness : Body Jam et Body Combat avec Vaima Fitness, Body Attaque avec Xtrem Gym, Body Camp avec Mahana Coach.

La journée s’est poursuivie avec un tournoi de bubble foot, une activité particulièrement appréciée de tous et animée par le DJ Insomnia.

Puis la foule a pu apprécier le talent d’Hildevert pour un spectacle de magie et de jonglage

Un magnifique gâteau d’anniversaire a alors fait le bonheur des convives.

La fête a continué jusque tard dans la nuit avec les concerts de Manavib’s et Vevo.