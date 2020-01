Vodafone Prince Hīnoi prêt à vous accueillir

Un développement économique salué par le maire de la commune, Michel Buillard, qui s'est réjoui des millions de francs d'investissements et a encouragé l'opérateur à continuer de développer son activité sur la commune "qui a attiré 2 000 habitants supplémentaires ces dernières années".



12 BOUTIQUES ET 350 REVENDEURS DANS TOUTE LA POLYNESIE D'ICI LA FIN DE L'ANNEE



Avec 12 boutiques à son nom et 250 partenaires revendeurs à travers les Îles de la Société, Vodafone est désormais satisfait de son réseau commercial dans l'archipel. Thomas Lefebvre-Segard, le directeur de l'entreprise, nous confie que c'est sur le service que Vodafone va investir. Il densifie son réseau 4.5G à Tahiti, Moorea et Bora Bora, et il a déployé sa première antenne 4G à Huahine.



Au niveau commercial, c'est dans les autres archipels, Australes et Marquises en priorité, que Vodafone veut se développer. L'entreprise compte passer de 30 revendeurs dans les îles aujourd'hui à 100 d'ici la fin de l'année, pour atteindre 350 revendeurs dans toute la Polynésie. De quoi accompagner le déploiement de ses cartes prépayées avec une offre de SMS illimités vers toute la Polynésie.