Vodafone Channel Race, "une course d’envergure internationale"

TAHITI, le 20 août 2020 - La remise des prix de la Vodafone Channel Race a eu lieu ce mercredi 19 août en présence des athlètes mais également de la ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, du comité organisateur et du président de la Fédération de va’a.



Les prix ont été remis aux athlètes de la Vodafone Channel Race mercredi soir en comité restreint. Les représentants des équipes gagnantes ont été récompensés en présence de la ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel et du comité organisateur.



Tous se sont félicités de l’accueil que la course a reçu mais aussi du respect des coureurs comme des spectateurs de toutes les règles et gestes barrières. " Les Polynésiens ont été disciplinés, respectueux ", a souligné Patrick Moux, vice-président de Vodafone Polynésie. Ils ont principalement suivi les équipes à la télévision ou sur internet. " Les coureurs ont été très organisés, c’est une réussite totale. "



La ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports a, elle aussi, félicité l’ensemble des participants et du public, ainsi que le comité organisateur qui a permis à la " grande famille du va’a de se retrouver malgré le contexte ".



Pour rappel, la Vodafone Channel Race a eu lieu samedi dernier. Cette course V6 marathon de 70 km entre Aorai Tini Hau, Mahina et Moorea est une première. Son parcours, inédit, est exigeant pour les rameurs.



" C'est un parcours où il faut être complet. Il y a de la remontée, du calme et pas uniquement que du surf comme c'est le cas à Molokai. On a voulu réunir sur cette course toutes les conditions. Quand tu gagnes la Vodafone Channel Race tu es un vrai ‘aito ", insiste Patrick Moux.



Albert Moux, président du comité organisateur, a confirmé. " Elle est complète, magnifique" et de ce fait "d’envergure internationale ". Selon lui, " la Molokai n’a finalement rien de spécial ".



Comme des "lions en cage"



David Tepava et ses protégés de Shell Va’a ont bouclé le parcours en 5 heures et 25 minutes. Soit 12 minutes d'avance sur le Team Air Tahiti Va'a deuxième, et 14 minutes sur Manihi Va'a qui a complété le podium de la course.



Le capitaine se réjouit de ce résultat. Et notamment " de l’écart avec la deuxième équipe ". Le parcours de cette course, complet, a contenté les coureurs. " Il n’y avait pas de difficultés particulières ", commente David Tepava si ce n’est la remontée, le retour, " mais on est habitué ".



Ce qui a été difficile c’est l’absence de course depuis janvier. " Car l’entraînement n’est pas du tout le même si on a ou non un challenge et depuis des mois, on n’en a pas. "



" Là, on était comme des lions en cage, on a tout donné, on a tout lâché ." Et cela a payé. Ils attendent désormais la confirmation des courses à venir. " On reste dans le flou ", regrette David Tepava.



Chez les vétérans c'est l'équipage de Tamarii a'aro no Arue, emmené notamment par Daniel Leprado et Teva Le Calvic, qui l'a emporté. Quant aux juniors, c’est EDT va’a qui est monté sur le podium. Seule, mais " la relève est assurée ", selon la fédération de va’a.



La course va s’inscrire dans le temps. Elle devrait être, sous réserve d’une confirmation de la fédération, organisée le 19 juin 2021. " Car ", rappelle Patrick Moux, " le 17 juin est la date d’anniversaire de Vodafone ".