Vodafone Channel Race : Le triplé et un nouveau record pour Shell Va'a

Tahiti, le 27 août 2022 – Nouvelle victoire de Shell Va'a, ce samedi, à l'occasion de la 3e édition de la Vodafone Channel Race. Sur un plan d'eau très calme entre Taaone, Mahina, Moorea et Punaauia, David Tepava et ses protégés ont bouclé les 85 km en 5h59'55, battant de près de huit minutes leur précédent chrono établi l'année dernière. Il s'agit également de la troisième victoire de suite des Shelliens à la VCRT. A cinq minutes du vainqueur, Manihi Va'a s'est classé deuxième et Hinaraurea a complété le podium de la course.



Plus d'infos à venir....

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 27 Août 2022 à 15:01 | Lu 198 fois