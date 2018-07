Vivez le Heiva avec Tahiti Infos

La 137ème édition du Heiva i Tahiti ouvrira ses portes ce mercredi 4 juillet à partir de 18 heures, avec la cérémonie du rāhiri, que vous retrouverez en direct sur notre page Tahiti Infos Chaque soir, les groupes de chants et danses donneront le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de décrocher les premiers prix, dans chaque catégorie.Cette année, 37 groupes sont en lice, dont 19 en danse et 18 en chant.La rédaction de Tahiti Infos vous proposera les portraits de ces différents artistes, la veille de leur passage sur la scène de To'atā (retrouvez les dates des publications ci-dessous).La soirée des remises des prix est fixée au mercredi 18 juillet, le vendredi 20 juillet, place à la soirée des lauréats et pour clôturer ces festivités avec la soirée Taupiti, programmée au 21 juillet.Les prix des billets sont fixés à 3 000 francs (adulte - gradins du centre), 2 000 francs (adulte - gradins aux côtés), 1 500 francs (enfant de 2 à 11 ans - gradins du centre) et 1 000 francs (enfant de 2 à 11 ans - gradins aux côtés).Pour toutes informations complémentaires, contactez la Maison de la Culture au 40 544 544.