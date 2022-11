Vive polémique autour du lycée de Papara

Tahiti, le 21 novembre 2022 – Le proviseur du lycée de Papara se retrouve au cœur d'une polémique après que l’élue indépendantiste l’a qualifié de “dictateur” dans une question écrite à la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. La ministre répond en déplorant un courrier “approximatif”, “dénué de mesure” qui a “déchainé des commentaires haineux et racistes”. Une plainte a été déposée par le chef d’établissement lundi face aux “accusations gravissimes” de l’élue indépendantiste.



La question écrite au gouvernement de Minarii Galenon, à l'attention de la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel, dans laquelle la représentante à l'assemblée qualifie, entre autres, le proviseur du lycée de Papara de “dictateur”, suscite une vive polémique.



Dans un courrier du 9 novembre, Minarii Galenon, présidente de la commission de l'Éducation à l'assemblée de Polynésie française a interpellé la ministre au sujet de “dysfonctionnements graves au lycée Tuianu Le Gayic”. Courrier dans lequel elle dénonce une “attitude méprisable et dénigrante du proviseur” face à la “détresse” de parents d'élèves. Parmi les problématiques soulevées : l'interdiction d'accès au parking du lycée pour des prétextes qui “n'ont aucun sens, égoïstes et nuisibles à la sécurité”. Elle avance également “une volonté de museler” la parole des parents d'élèves, n'hésitant pas à comparer qu'“en d’autres temps, sous d’autres latitudes, cela ressemble à une dictature”. D'autre part, elle accuse le fonctionnaire de minimiser le nombre de bagarres au sein de son établissement. La représentante s'étonne ensuite de l'absence de carnets de correspondance dans l'établissement. Un fait qu'elle “n'arrive pas à concevoir”. Enfin, Minarii Galenon déplore que “les conseils de classe se déroulent sans la présence des délégués des élèves ni des représentants des parents. La démocratie, socle de notre société, semble être un concept abstrait dans cet établissement particulier”, estime Minarii Galenon avant de conclure en déplorant que l’image du lycée Tuianu Le Gayic soit “ternie, dégradée, souillée non pas par un proviseur mais un dictateur”.



Le proviseur porte plainte



La ministre de l'Éducation regrette, dans sa réponse en date du 16 novembre, que le courrier soit “dénué de mesure sur la forme vis-à-vis du chef d'établissement” et qu’un “minimum d'investigation” n'ait pas été fait au préalable. D’autant que le sujet suscité des commentaires haineux et racistes sur les réseaux, constate-t-elle. Des réactions qu’elle estime contraires aux valeurs de “partage et d'accueil” pourtant vantées par Minarii Galenon dans son écrit. Concernant l’attitude du proviseur dénoncée par l’élue indépendantiste, Christelle Lehartel regrette aussi un certain “empressement” de Minarii Galinon à ne prendre en considération qu'une partie de la problématique, et notamment des témoignages émanant d'une personne aux “propos racistes” qui se trouve en outre “sous le coup d'une plainte du proviseur”. La ministre annonce que les personnels du lycée ont été “choqués” par ce courrier et “humiliés” par les propos mensongers qu'il contient. Des courriers de soutien au proviseur, dit-elle, ont d'ailleurs été rédigés par le personnel du lycée de Papara et les chefs de différents établissements scolaires de Polynésie. La ministre revient ensuite sur les différents points soulevés dans la question écrite de Minarii Galenon. Ses réponses sont ponctuées par des ‘Où est le déni de démocratie ?’ ou par des ‘Est-ce votre définition de la dictature ?’ Au nombre de ces points : celui de l’usage du parking de l’établissement. La ministre déclare que “des solutions ont été trouvées et en cours d'application”. Autre point : celui du nombre de bagarres qui serait minimisées par le chef d’établissement. Des “accusations infondées et calomnieuses”, voire “gravissimes” qui ont conduit le chef d’établissement à déposer une plainte, le 14 novembre.



Christelle Lehartel termine son courrier de réponse en invitant Minarii Galenon “à revenir à plus de mesure dans [ses] propos” et à faire preuve de plus “de rigueur” dans les informations qu’elle “colporte”.