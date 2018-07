Visite de la Fan Zone à Aorai Tini Hau

Êtes-vous simples spectateurs ou supportez-vous des rameurs ?

Oui on a de la famille des marquises qui est venue concourir, donc on est venus les encourager. Mais il y a du soleil sur les gradins, donc on reste ici à l'ombre pour regarder les courses sur le grand écran. On profite aussi des animations en famille, venir voir la Fan Zone, rencontrer les étrangers qui sont venus… On a pu discuter avec des étrangers à l'ouverture, c'était très sympa.



Donc vous êtes venus à sept avec les enfants, c'est une aventure on imagine.

Oui (rire), toute la famille est là. On a pris le bus pour venir, on a apporte les peue, le ma'a, une vraie aventure. On va être là aujourd'hui et demain, on viendra peut-être aussi ce week-end. Mais on essaiera de venir plus tôt pour essayer d'avoir une place à l'ombre, sous les arbres, sur la plage.



Que penses-tu du village ?

On a un peu exploré, et je trouve que c'est trop cher. La nourriture est chère, les rames c'est cher, tout est cher ! (rire) Mais par contre le village est beau, depuis qu'ils l'ont refait, c'est beau, beaucoup mieux que l'année dernière. Mais je trouve que c'est mal organisé, on est assis par terre, il n'y a pas d'ombre à part pour les stands, et il n'y a qu'un seul endroit où on peut se mettre à l'abri du soleil. On n'a pas assez pensé au public et aux étrangers !