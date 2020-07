Virus en Australie: le nombre de nouveaux cas au plus haut

Melbourne, Australie | AFP | mercredi 22/07/2020 - L'Australie a annoncé mercredi 502 nouveaux cas de coronavirus, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré sur l'île-continent, les autorités affirmant que le pays entrait désormais dans une phase critique.



L'immense majorité des cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans l'Etat du Victoria (sud), aux prises avec d'importants foyers d'épidémie à Melbourne et dans ses banlieues, qui sont soumises depuis près de deux semaines à de nouvelles mesures de confinement.



Le précédent pic de l'épidémie datait du 28 mars quand 459 cas avaient été enregistrés selon des chiffres compilés par l'AFP.



Le pays était par la suite parvenu à contenir la propagation du virus, au point que les restrictions avaient pu être levées. Comme la Nouvelle-Zélande voisine, l'Australie avait été saluée pour sa gestion efficace de la crise.



Mercredi, le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a fait état de 484 nouvelles contaminations et de deux nouveaux décès.



L'Australie totalise désormais près de 13.000 cas de Covid-19, une maladie qui a fait 128 morts dans ce pays de 25 millions d'habitants.



A compter de minuit mercredi soir, les habitants de Melbourne seront tenus de porter un masque quand ils sortiront de chez eux, au risque d'écoper s'ils n'en ont pas d'une amende de 200 dollars australiens (123 euros).



- "En aucun cas tirés d'affaire" -

Mais M. Andrews a estimé que d'autres changements dans les comportements étaient nécessaires.



Une étude a montré que 90% des malades diagnostiqués ces deux dernières semaines n'avaient pas eu le réflexe de s'isoler entre le moment où ils avaient ressenti des symptômes et celui où ils avaient effectué un test.



Plus de la moitié des nouveaux malades n'ont pas observé de quarantaine stricte à la maison dans l'attente de leurs résultats.



M. Andrews a expliqué que de nombreux travailleurs intérimaires ne pouvant obtenir d'arrêts maladie étaient particulièrement inquiets de la chute de revenus liée à leur contamination.



Il a cependant rappelé qu'ils pouvaient demander une aide publique exceptionnelle de 1.500 AUD s'ils tombaient malades.



Les autorités s'inquiètent en outre de plus en plus de la propagation de la maladie au sein des populations les plus vulnérables en raison de foyers dans des maisons de retraite. Dans six prisons, des détenus ont été confinés dans leurs cellules car un gardien avait été testé positif.



Cette nouvelle vague plombe les espoirs d'une reprise économique rapide dans un pays qui devrait connaître sa première récession en 30 ans, à cause du coronavirus.



Des investigations rendues publiques cette semaine ont montré que la reprise de l'épidémie était probablement liée à des manquements dans les hôtels où les habitants de retour en Australie effectuent leur quarantaine.



Les Etats voisins ont fermé leurs frontières avec le Victoria, mais des cas ont néanmoins été détectés en Nouvelle-Galles du Sud.



La Première ministre de cet Etat, Gladys Berejiklian, a présenté les prochaines semaines comme "les plus critiques" depuis plusieurs mois.



Sydney compte en effet plusieurs foyers de contamination, que les autorités pensent liées à la visite dans un pub d'un homme de Melbourne qui était contaminé.



"Nous ne sommes en aucun cas tirés d'affaire, bien au contraire", a déclaré Mme Berejiklian lors d'une conférence de presse.



Seize nouveaux cas ont été annoncés mercredi en Nouvelle-Galles du Sud, un dans le Queensland et un en Australie-méridionale.