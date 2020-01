Virus chinois: 206 Japonais évacués de Wuhan arrivés à Tokyo, plusieurs hospitalisations

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 29/01/2020 - Quelque 206 ressortissants nippons évacués de la ville chinoise de Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, sont arrivés mercredi matin à Tokyo, où 12 d'entre eux devaient être hospitalisés, sans qu'un cas de contamination parmi eux ne soit confirmé dans l'immédiat.



L'appareil dépêché par le gouvernement japonais en lien avec les autorités chinoises s'est posé vers 08H40 heure japonaise (mardi 23H40 GMT) à l'aéroport de Tokyo Haneda.

Du personnel médical avait pris place à bord et les passagers avaient été interrogés durant le vol pour détecter d'éventuels symptômes.

Tous ont été conduits dans un centre médical par bus pour des examens complémentaires.

Cinq personnes rapatriées qui disaient se sentir mal ont été hospitalisées dès leur arrivée. Deux ont été diagnostiquées par la suite comme atteintes de pneumonie, mais il n'était pas confirmé à ce stade si elles étaient atteintes du coronavirus ou pas, les résultats d'analyses nécessitant du temps.

Le ministère de la Santé a annoncé par la suite que sept hospitalisations supplémentaires étaient prévues pour des rapatriés ayant présenté des symptômes proches d'un état grippal lors des examens après leur arrivée.

Une mise en quarantaine d'office de tous les rapatriés japonais de Wuhan n'est pas prévue. Cependant les autorités leur ont demandé de ne pas sortir de leur lieu de résidence au Japon pendant deux semaines, afin d'éviter une potentielle transmission du virus s'ils en sont porteurs, même s'il n'y a aucun signe de maladie perceptible.

- "Partiellement informés" -

Les rapatriés ayant un point de chute familial à Tokyo sont autorisés à y séjourner, tandis que les autres seront dans un premier temps hébergés à l'hôtel dans la capitale jusqu'à ce que l'hypothèse d'une contamination soit écartée.

"Je suis vraiment soulagé et je remercie le gouvernement", a déclaré à sa sortie de l'avion l'un des rapatriés, Takeo Aoyama, salarié de l'entreprise sidérurgique Nippon Steel à Wuhan.

"Comme vous le savez, nous ne pouvions plus circuler librement et n'étions que partiellement informés. Les restrictions sur le transport de marchandises et les déplacements étaient très strictes, il était donc impossible de poursuivre des activités économiques" sur place, a-t-il ajouté, précisant néanmoins qu'il était possible de se procurer des vivres.

"Il est important que des mesures de prévention des infections soient prises au Japon. Mais l'aide apportée à la Chine est aussi nécessaire et je souhaite participer aux efforts envers ceux qui restent là-bas", a insisté M. Aoyama.

Quelque 650 Japonais résidant à Wuhan, importante métropole et pôle industriel du centre de la Chine, ont exprimé le désir d'être rapatriés dans l'archipel en raison de la fermeture de l'agglomération où est apparue en décembre une nouvelle forme de virus provoquant une pneumonie potentiellement mortelle.

Les premiers évacués ont été sélectionnés en raison du niveau de risque pressenti, selon M. Aoyama.

Ont été prioritairement retenus pour cette première vague de rapatriement "ceux qui ont exprimé le souhait de rentrer et vivent dans les quartiers les plus proches du marché de Wuhan où est apparu le virus", a-t-il expliqué.

- Huit cas confirmés au Japon -

Le gouvernement a annoncé le départ mercredi soir d'un deuxième avion à destination de Wuhan, qui devrait rapatrier jeudi quelque 200 ressortissants japonais supplémentaires.

Le premier appareil spécialement affrété par la compagnie aérienne japonaise ANA Holdings avait apporté à Wuhan des milliers de masques, gants et lunettes de protection.

Un dernier bilan du virus mercredi par les autorités chinoises a fait état de 132 morts et près de 6.000 personnes infectées dans tout le pays.

Au Japon, le nombre de cas confirmés s'élevait à huit mercredi soir, selon le dernier bilan des autorités, dont un sexagénaire qui n'est pas allé en Chine et a donc été contaminé dans l'archipel nippon. Ce chauffeur de car de la région de Nara (ouest) avait transporté des touristes de Wuhan à deux reprises en janvier, selon le ministère de la Santé. Une femme travaillant comme guide dans le bus a également été contaminée.

"Nous devons admettre qu'un nouveau stade a été atteint" au Japon avec ces cas, a déclaré le ministre de la Santé, Katsunobu Kato.

"Depuis hier (mardi), nous avons ouvert un centre d'appel pour les personnes inquiètes et nous allons élargir la surveillance au-delà de celles et ceux qui ont séjourné à Wuhan", a ajouté le ministre.