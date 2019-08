Virgin Galactic dévoile son nouveau centre de contrôle et annonce ses derniers tests

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 15/08/2019 - La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a présenté jeudi ses nouveaux quartiers généraux dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique et dévoilé le calendrier de ses derniers vols d'essai, s'approchant encore un peu plus de ses premiers vols commerciaux.



La salle de contrôle de Virgin Galactic a été installée dans la base "Spaceport America", propriété du Nouveau-Mexique. Cette base a été officiellement "ouverte" en 2011 par le milliardaire britannique Richard Branson, qui a fondé Virgin Galactic en 2004.

Après des années de développement, retardé par un accident mortel en 2014, Virgin Galactic a créé un vaisseau spatial et a franchi la frontière de l'espace deux fois, mais encore jamais avec des clients payants, même si 600 personnes - y compris des célébrités hollywoodiennes - se sont inscrites pour le programme.

Le directeur général George Whitesides a confirmé à l'AFP qu'il s'attendait à ce que les premiers vols aient lieu "l'année prochaine".

"Aujourd'hui était une grande journée", a-t-il expliqué. "C'est extraordinairement satisfaisant de voir toutes les pièces se mettre en place, les dernières retouches, le véhicule, le staff, l'endroit... et les clients".

"Nous sommes extrêmement heureux d'en être arrivé là", a-t-il conclu.

Le même jour, Virgin Galactic a présenté à ses invités deux étages de "Spaceport America" "dédiés principalement aux opérations de vol". Le complexe inclut également "des espaces communaux conçus pour être utilisés, dans le futur, par les clients de Virgin Galactic, leurs amis et leurs familles", a expliqué la compagnie dans un communiqué.

Cela "signifie que la base est maintenant fonctionnelle et capable de répondre aux demandes des vols affrétés par Virgin Galactic".

L'entreprise a annoncé le mois dernier la levée prochaine de centaines de millions de dollars dans le but d'envoyer, enfin, ses premiers clients dans l'espace, d'ici un an.

Virgin Galactic offrira quelques minutes d'apesanteur à six passagers à la fois. Ils flotteront dans la cabine et verront la courbure de la Terre, sous un ciel noir, par de grands hublots.

Le pilote en chef de Virgin, l'Ecossais Dave Mackay, a écrit sur un blog que VMS Eve, le vaisseau porteur de Virgin, était arrivé sur la base et que les nouvelles phases de test allaient bientôt commencer.

Plus tard dans l'année, VMS Eve retournera en Californie pour "les tests finaux".