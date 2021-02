Violente bagarre entre deux frères à Moorea

Tahiti, le 7 février 2021 – Deux frères ont été blessés, dont un grièvement, à la suite d'une violente bagarre sur fond d'alcool, samedi à Papetoai à Moorea.



Une violente bagarre a fait deux blessés, dont un grave, samedi après-midi à Papetoai sur l'île de Moorea, ont rapporté samedi soir nos confrères de Polynésie la 1ère. Selon nos informations, deux frères et une femme s'étaient réunis pour boire en bord de route, lorsque, vers 14 heures, une bagarre a éclaté entre les deux hommes. Difficile pour l'heure d'avancer avec précision les motifs de l'altercation, mais l'un des frères âgé d'une soixantaine d'années a été blessé par une pierre et le second d'une quarantaine d'années par des tessons de bouteille au niveau du visage. Le second a été évasané vers le Centre hospitalier de Taaone. Son pronostic vital n'était pas engagé ce week-end. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Les deux belligérants seront entendus en garde à vue lorsque leur état de santé le permettra.