Violences familiales : ne pas oublier les victimes confinées

Tahiti, le 25 mars 2020 - Dans un communiqué transmis aujourd'hui et malgré la période de confinement, le procureur général près la cour d'appel de Papeete rappelle que la lutte contre les violences au sein des familles demeure l'une des priorités d'action du garde des Sceaux.



Les individus qui seraient témoins ou victimes de violences intra familiales ont le choix, "soit de les signaler aux services de police et de gendarmerie, soit directement au procureur de la République, sur sa page Facebook "Procureur de la République en Polynésie française. Violences familiales." En cliquant sur l'onglet "envoyer un e-mail" depuis cette page, les victimes ou témoins entreront directement en contact avec les services du procureur de la République.