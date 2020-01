Violences et stups à la hausse en 2019

Tahiti, le 28 janvier 2020 - Les chiffres de la délinquance en Polynésie française ont été qualifiés de "contenus" mardi lors du bilan annuel présenté par le haut-commissaire, malgré une hausse inquiétantes des violences physiques, notamment intrafamiliales, et une forte hausse des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.



"La délinquance en Polynésie française est contenue", a insisté le haut-commissaire Dominique Sorain, mardi lors du traditionnel bilan annuel des chiffres de la sécurité. Un élément de langage déjà employé par son prédécesseur lors du point annuel, début 2018. Pour le représentant de l'Etat, les statistiques de 2019 doivent être regardées comme étant la résultante d'un taux d’élucidation des affaires supérieur à la moyenne nationale et par "d’excellents résultats en matière de lutte contre les différents types de délinquance", a-t-il insisté, lors de cette conférence de presse donnée conjointement avec le procureur général Thomas Pison, le procureur de la République Hervé Leroy, le colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie et le n°2 de la Direction de la sécurité publique, Marc Cléarc’h.



"Nous vivons dans un endroit qui reste très protégé et où il fait encore bon vivre, par rapport à la délinquance", a tenu à souligner, rassurant, le procureur général Thomas Pison. "Je ne suis pas en train de vous faire la danse de claquettes. Je veux simplement dire qu’il faut mettre les choses en perspective. Quand vous voyez les taux de délinquance, ici, on peut dire qu’elle est maîtrisée. On ne peut pas parler d’insécurité incontrôlée parce que ce n’est pas le cas. (…) Nous avons des services enquêteurs qui travaillent. Et rien ne résiste au travail."



Au regard des statistiques constatées en 2019, les priorités annoncées par Dominique Sorain pour 2020 en matière de délinquance sont la lutte contre les drogues, la lutte contre les violences familiales et la poursuite des actions de prévention et de répression pour la sécurité routière.