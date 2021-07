Violences à Haapiti : "Cela va de mal en pis"

Quel était l'état de votre frère quand vous l'avez vu ?

"Il était allongé sur le brancard et je ne l'ai pas reconnu. Il avait la tête toute enflée, il avait des hématomes partout. Il ne pouvait plus bouger (…). Je lui ai dit : 'Tous ceux qui t'ont fait du mal seront tous condamnés (…)'. Avant, il n'y avait pas cette rage chez les jeunes. Ils se bagarraient, mais pas au point de vouloir tuer comme ils l'ont fait avec mon petit frère. Je me demande pourquoi nos jeunes de Papetoai en sont arrivés là? Et cela va de mal en pis (…). Je me demande pourquoi ils sont toujours en liberté ? Ce sont toujours les mêmes jeunes (…)".



Vous avez déposé une plainte ?

"On est allé avec ma belle-sœur à la gendarmerie de Moorea pour déposer une plainte. Les gendarmes ont pris en compte le certificat médical de ma belle-sœur et pas celui de mon petit frère. Ils ont précisé qu'il fallait attendre qu'il soit bien pour venir porter plainte. J'étais en colère et je ne vais pas laisser passer cela. Je suis sortie de la salle pour exprimer ma colère. Je disais des grossièretés. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu prendre le certificat médical de mon petit frère.



"Ma belle-sœur est descendue à Papeete pour pouvoir porter plainte à la gendarmerie de Papeete (…). Le soir où on est allé à la gendarmerie, ma belle-sœur avait montré une vidéo. Et le gendarme avait dit 'ah c'est toujours les mêmes têtes', donc ils sont connus."



Il y avait des mineurs ?

"Oh que oui, il y en a qui ont 14 ans. Comment des mineurs peuvent s'acharner sur des personnes qui se trouvent à terre. Comment ils ont eu cette force ? Je ne sais ce qu'ils ont pris pour avoir une force pareille, pour s'acharner avec autant de violence sur ma famille. D'où tiennent-ils cette force pour qu'ils soient aussi enragés ? Je pense que c'est l'ice qui est derrière tout cela".



Il doit y avoir un ou des meneurs dans ce groupe de jeunes ?

"Il y a des leaders (…). Ils ont toujours été comme cela. Ils deviennent violents quand ils sont à plusieurs. Comme ils disent : 'C'est nous les 'aito de Papetoai. C'est nous les plus forts, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est plein'. Tout a été gâché par cette jeunesse qui sème la terreur sur notre île".