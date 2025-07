Violences à Béziers: guet-apens tendu aux policiers, un appartement incendié

Béziers, France | AFP | dimanche 20/07/2025 - Un guet-apens tendu aux pompiers et aux forces de l'ordre a dégénéré samedi soir dans un quartier gangréné par le trafic de stupéfiants à Béziers (Hérault), faisant un blessé parmi les policiers et provoquant l'incendie d'un appartement touché par un mortier d'artifice.



La police comme le parquet parlent d'un piège tendu aux forces de l'ordre, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier paupérisé de la Devèze.



Les fauteurs de trouble "ont contacté eux-mêmes les pompiers pour un feu de poubelle (et) ils étaient près d'une cinquantaine, dont certains sur les toits des immeubles", à leur arrivée, a rapporté à l'AFP le commissaire Eric Agniel.



Les pompiers ont alors contacté la police, entraînant l'arrivée de plusieurs membres de la brigade anticriminalité qui se sont retrouvés "piégés par des individus", poursuit-il. Ce qu'il qualifie d'"émeute" a finalement été stoppé à la suite de l'embrasement d'un appartement, touché par un tir de mortier d'artifice pendant ces violences.



"Le mortier a embrasé l’appartement et a nécessité le sauvetage au moyen de l'échelle d'une personne bloquée au 4e et d'autres personnes réfugiées sur le toit. Les secours ont dû intervenir dans une situation tendue, sous protection des forces de sécurité intérieure", ont précisé les sapeurs-pompiers de l’Hérault.



Le sinistre a totalement détruit l'appartement de 130 m2 où vivait une dame avec ses trois enfants majeurs, sans faire d'autre victime que le chat. Une dizaine d'occupants de l'immeuble au total ont été évacués.



Sur Facebook, la municipalité, dirigée par Robert Ménard, anciennement proche des figures de l'extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour, a annoncé avoir relogé la famille sinistrée, qualifiant ces violences d'"inadmissibles".



Un policier a été légèrement blessé au mollet, également par un tir de mortier, précise de son côté le commissaire Agniel.



Pour le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, "ces faits seront susceptibles d’être qualifiés de violences avec arme, dans le cadre d'un guet-apens, et sur personne dépositaire de l'autorité publique, (et) de destruction volontaire par incendie du bien d'autrui, et font encourir 10 ans d'emprisonnement à leurs auteurs".



- Renforts policiers -



Le magistrat confirme que ces événements "sont probablement en rapport avec une série d'interpellations de petits revendeurs et la saisie d’une importante quantité de stupéfiants ces derniers jours dans ce quartier".



Un mineur soupçonné de revendre des stupéfiants avait ainsi été déféré samedi devant le juge des enfants, un second devait l'être dimanche et un majeur sera jugé en comparution immédiate lundi, a souligné le procureur.



S'agissant des violences de la nuit, aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade, selon le magistrat, qui a souhaité rappeler que "tous ceux qui participent de près ou de loin à ces trafics de stupéfiants, en particulier les consommateurs, ont leur part de responsabilité".



De son côté, le préfet de l'Hérault a anoncé le renfort d'une unité de CRS nouvelle génération pour la nuit de dimanche à lundi à la Devèze.



Depuis quelques années, des villes moyennes comme Béziers ou Nîmes dans le département voisin du Gard sont rattrapées par le narcotrafic, avec un niveau de violences jusqu'alors réservé à Marseille, épicentre du narco-banditisme dans le sud de la France.



A Nîmes, après une succession d'actes criminels graves, le préfet a également annoncé des renforts policiers et la mairie vient de décider d'un couvre-feu pour 15 jours dès lundi pour les moins de 16 ans à partir de 21H00. Cette mesure de restriction est déjà en vigueur à Béziers pour les moins de 15 ans à partir de 23H00, pour la deuxième année consécutive.



Au printemps 2024, dans ce même quartier de la Devèze un jeune homme de 19 ans avait été tué près d'un point de deal, écrasé par un véhicule qui l'avait traîné sur plusieurs dizaines de mètres.