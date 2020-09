Viol, violences : Deux autres enquêtes au RSMA

Tahiti, le 21 septembre 2020 – Une semaine après les révélations sur le suicide et la plainte pour viol aggravé visant un sergent du RSMA, le militaire mis en cause a été mis en examen et écroué à Nuutania. Mais surtout, selon les informations recueillies par Tahiti Infos, deux autres enquêtes ont été ouvertes en moins de cinq mois au RSMA pour des soupçons de viol entre stagiaires et de violences volontaires aggravées d'un autre militaire sur des subalternes.



Alors que le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA) a déjà été touché il y a dix jours par l'affaire du suicide d'une jeune stagiaire qui avait porté plainte pour viol contre un supérieur hiérarchique, deux autres enquêtes –jusqu'ici restées confidentielles– pour viol aggravé et violences volontaires aggravées ont également été ouvertes en moins de cinq mois au sein du régiment.