Viol à Moorea : le prévenu provisoirement incarcéré

PAPEETE, le 6 juin 2018 - Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen ce mercredi pour un viol et une tentative de viol commis sur son ex-compagne. L’individu, qui n’aurait pas supporté la séparation, a demandé un débat différé pour préparer sa défense.



Le prévenu, sans emploi, a été présenté devant le juge d’instruction qui l’a mis en examen pour des faits de « viol », « tentative de viol » commis sur son ex-compagne. Le magistrat a également retenu la « violation de domicile. » La victime, mineure, avait décidé de quitter le jeune homme pour un autre. Ce que n’aurait pas supporté le prévenu. Exclu quelques semaines plus tôt de son établissement scolaire car il avait frappé la jeune femme, l’homme s’était introduit chez son ex-compagne et l’avait violée. La seconde tentative avait échoué en raison de l’arrivée du frère de la victime.



Présenté devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), l’individu a demandé un débat différé pour préparer sa défense. Il a été incarcéré à Nuutania dans l’attente de sa prochaine présentation.