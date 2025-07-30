

Vini développe son service 5G

Tahiti, le 19 août 2025 – L’opérateur téléphonique Vini développe à son tour son réseau 5G. Ce déploiement, dont la première phase concerne Papeete et Faa’a, doit se poursuivre sur les cinq prochaines années.



Plusieurs mois après son concurrent Vodafone, Vini sort son réseau 5G. Pour accompagner le déploiement de son réseau 5G, Vini a fait le choix d’un partenariat avec Nokia. Grâce à cette collaboration, Vini explique dans un communiqué de presse vouloir s’appuyer sur des équipements de dernière génération et bénéficier d’un accompagnement technique sur-mesure, adapté aux spécificités du territoire polynésien.



Vini privilégie une démarche pragmatique : renforcer l’existant. Au même titre que les autres opérateurs, la technologie 5G proposée par Vini repose sur une architecture dite “Non-Standalone”(NSA), s’appuyant sur les infrastructures du réseau 4G déjà en place.



La 5G vient compléter la 4G, en prenant en charge une partie du trafic data, pour désengorger le réseau et offrir une connexion plus stable et plus fluide aux utilisateurs.



Selon Vini, cette 5G permet d’atteindre, à elle seule, un débit théorique moyen de 1 Gb/s, et jusqu’à 2 Gb/s lorsqu’elle est combinée au réseau 4G+.



Ce débit peut varier en fonction du téléphone utilisé, du nombre d’utilisateurs connectés et de leur position par rapport à la couverture de l’antenne 5G.



Dans cette première phase de déploiement, la 5G est activée dans les zones urbaines les plus denses et les plus sollicitées de Papeete et Faa’a.



Vini poursuivra ce déploiement sur les cinq prochaines années, en priorisant les zones où la demande et les usages le justifient.



Ce déploiement s’inscrit dans une logique d’investissement durable. Chaque site 5G représente un coût estimé entre 10 et 20 millions de francs selon sa configuration et son lieu d’installation.



À terme, plus de 850 millions de francs seront mobilisés pour accompagner cette évolution.



Côté téléphones, des optimisations techniques sont en cours afin de permettre une compatibilité élargie avec les modèles les plus utilisés en Polynésie française.



Pour en bénéficier, trois conditions doivent être réunies : être en zone couverte par le réseau 5G, avoir une offre compatible et avoir un appareil éligible.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 19 Août 2025 à 18:52 | Lu 681 fois



