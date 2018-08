Village tahitien : un contrat signé « avant la fin de l’année »

PUNAAUIA, le 17 août 2018. Une première pierre, symbolique, du Village tahitien a été posée vendredi après-midi au parc Vairai, à Punaauia. Le groupement Kaitiaki Tagaloa et le gouvernement polynésien annoncent une signature de contrat avant « la fin de l’année ».





Les représentants du groupement Kaitiaki Tagaloa, Tukoroirangi Morgan, Frédérick Grey et Bryan Perring, et le vice-président, Teva Rohfritsch, ont signé vendredi après-midi un protocole d’accord qui ouvre la période de mise au point du contrat qui le liera à TNAD pour la réalisation du projet.

Le vice-président a indiqué que ce contrat se concrétiserait « avant la fin de l’année » et pourrait être signé sur le marae Taputapuatea.

Dans la foulée, les représentants du groupement Kaitiaki Tagaloa et du Pays ont posé la première pierre, symbolique, du Village tahitien. Cette pierre, qui s’appelle Roimata (les larmes de joie), vient de Nouvelle-Zélande et symbolise le lien indéfectible entre les peuples polynésiens de Nouvelle-Zélande et de Polynésie française. La pierre amenée par Tuku Morgan à l’occasion de son déplacement, a été sacralisée, puis endormie, avant d’être confiée en garde au président de la Polynésie française, Edouard Fritch, dans l’attente de sa disposition définitive à un endroit approprié du site.



L’appel à projets en vue de la réalisation du Village Tahitien avait été publié le 24 novembre dernier, par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement de Développement (TNAD). La procédure avait pour but de définir qui réalisera les unités d'hébergement de ce complexe, sur les 39 hectares de foncier domanial, et 10 ha de remblai et canaux maritimes, de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique établie à Punaauia, en lieu et place de l’ancien projet Tahiti Mahana Beach.