Village tahitien : signature du protocole d'accord ce vendredi

PAPEETE, le 17 août 2018. Le vice-président, Teva Rohfritsch, a reçu, jeudi après-midi, en entretien, la délégation du groupement « Kaitiaki Tagaloa » conduite par M. Tukuroirangi Morgan, président, et accompagné de Tawera Nikau, représentant de IWI International, Baden Turley et Bryan Perring, respectivement directeur de projet et directeur du développement du groupe Kaitiaki Property.



En avril dernier, le groupement, composé de Kaitiaki property, IWI international (Nouvelle-Zélande) et du groupe Grey (Samoa), avait été désigné lauréat de l’appel à projets lancé en début d’année par l’établissement public ’aménagement et de développement (TNAD) pour l’attribution de 6 des 16 lots qui composent le projet « Le Village Tahitien ». Le groupement Kaitiaki Tagaloa avait été déclaré lauréat pour l’ensemble des six lots, pour un montant d’investissement estimé à plus de 70 milliards Fcfp et 1.300 clés à construire sur le site.



Toutefois, le gouvernement sortant avait souhaité laisser à l’équipe gouvernementale issue des urnes le choix de décider de la poursuite ou non du projet. Les discussions ont repris dès le début du mois de juin et les représentants du groupement Kaitiaki Tagaloa font aujourd’hui le déplacement en Polynésie française afin de concrétiser la signature du protocole d’accord qui ouvrira la période de mise au point du contrat qui le liera à TNAD pour la réalisation du projet. A l’occasion de cette rencontre, le Vice-président a remis à Monsieur Tuku Morgan une sculpture, « Puna Moana », taillée dans une pierre de basalte de la Papenoo.



Réunion de travail autour du « Village Tahitien »



Le Vice-président, accompagné du directeur de TNAD et de la DPI (Délégation polynésienne aux investissements), a ensuite tenu une réunion de travail destinée, d’une part, à balayer ensemble, une dernière fois, les termes du protocole d’accord dont la signature est prévue ce vendredi 17 août et, d’autre part, à s’accorder sur une méthode et un calendrier de discussions permettant d’aboutir, dans le délai des 200 jours impartis, à la signature du contrat entre TNAD et Kaitiaki Tagaloa.



Les investisseurs Maoris et le Vice-président ont exprimé à l’issue de cette rencontre fructueuse leur souhait d’aboutir rapidement à la conclusion du contrat final et d’engager dans les meilleurs délais la phase d’aménagement et de construction sur le site de Outumaoro.