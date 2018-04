Village tahitien : Kaitiaki Tagaloa, un groupement néo-zélandais et samoan

L’appel à projets en vue de la réalisation du Village Tahitien avait été publié le 24 novembre dernier, par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement de Développement (TNAD). La procédure avait pour but de définir qui réalisera les unités d'hébergement de ce complexe, sur les 39 hectares de foncier domanial, et 10 ha de remblai et canaux maritimes, de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique établie à Punaauia, en lieu et place de l’ancien projet Tahiti Mahana Beach.



Cette consultation publique concernait pour le moment la conception de quatre hôtels et deux résidences en condominium, soit six des 16 lots que compte ce projet de complexe.



Dans le détail, il s'agit d'un hôtel de deux étages (R + 2) "haut de gamme", construit sur une parcelle dédiée de 4,4 hectares, en partie gagnée sur le lagon, à proximité de la pointe Tata’a. A une dizaine de mètres, un second hôtel "haut de gamme" de quatre étages avec vue sur Moorea, sur un lot de 2,7 ha de foncier en partie remblayé. En continuant sur le front de mer, au-delà d’une allée centrale bordée d’échoppes artisanales, large d’une trentaine de mètres et conduisant à une plage de 7,6 hectares, un troisième hôtel "haut de gamme" de 11 étages. Le quatrième hôtel de ce projet de Village Tahitien est souhaité sur une bande de littoral de 2,5 ha essentiellement gagnée sur le lagon. Compte tenu de "sa composante mixte hôtel/commerces/restaurants, un positionnement moyenne gamme pourrait être envisagé pour ce lot", souligne la fiche technique de l’appel à projets pour cet établissement touristique de "sept niveaux (R + 6) au maximum".



Deux lots pour la réalisation de résidences en condominium sont également détaillés dans cette consultation. Il s’agit d’un programme immobilier en R + 6 situé à l’extrémité Sud du foncier domaniale de Outumaoro, sur une parcelle de 2,8 ha en bordure de l’actuelle marina Taina. Un programme accessible directement depuis la route de ceinture, par la même voie que le supermarché Carrefour, et pour lequel "un positionnement haut de gamme pourrait être envisagé" précisait l’appel à candidatures. L’autre condominium, aménagé à l’extrémité Nord du Village Tahitien, est prévu en R + 2 sur une parcelle de 2,8 ha dominant le site, en contrebas de la résidence Royal Palms.



1300 clés



La fiche technique de chacun de ces six lots précise que "l’opportunité d’un casino (…) sera étudiée en fonction de l’évolution de la réglementation polynésienne", en attirant l’attention des soumissionnaires "sur le fait que la réalisation d’un casino n’est pas garantie à ce stade du projet".



En plus d’une marina de 3,2 ha, d’un centre de conférences et spectacles sur le foncier de 2,5 ha, en bordure de RDO, d’un centre culturel et de zones commerciales, dans l’ensemble le site du Village Tahitien prévoit d’offrir 1300 unités d’hébergement hôtelier ou résidentiel, avec "une place centrale qui sera le lieu de vie et d’animation du complexe (…)", soulignait Teva Rohfritsch fin octobre, à l’issue du comité de pilotage qui avait validé les options d’aménagement du projet, avant appel à candidatures.



Toutes les parcelles domaniales accueillant les aménagements privés seront cédées aux investisseurs sur la base d’un contrat d’occupation du domaine public d’une durée de 70 ans. Le projet combine la création d’hôtels, de condominiums, de commerces, de restaurants et de bars. Il prévoit un espace culturel autour de la source Puna’au, une place ouverte aux spectacles et notamment à la danse traditionnelle. Il offre des espaces publics, dont une plage, un centre de conférences et de spectacle, une marina, voulus comme des lieux de rencontres et d’échange entre la population et les visiteurs hébergés dans les hôtels.



L’offre d’hébergements touristiques du projet Village Tahitien sera bien en-dessous des 2700 clés du projet Mahana Beach. Mais ce complexe promet le doublement de l’offre hôtelière actuellement proposée sur Tahiti et Moorea (1564 clés) et l’augmentation de moitié de l’offre polynésienne aujourd’hui en exploitation (2744 clés).