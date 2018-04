Village tahitien : Kaitiaki Tagaloa dévoile son projet (images)

PAPEETE, le 14 avril 2018 - Les dirigeants de la SAS Kaitiaki Tagaloa ont donné une conférence de presse ce samedi à l’hôtel Méridien. Frederick Grey, Tuku Morgan, Nikau Tawera et Baden Turley se sont réjouis d’avoir emporté l’appel d’offres pour la réalisation de la première partie du Village tahitien. Selon leurs déclarations, le projet pourrait créer 3000 emplois stables.



Le comité de pilotage du Village tahitien a présenté ce vendredi le lauréat de l’appel d’offres pour la réalisation de la première partie du village tahitien. Le groupe Kaitiaki Tagaloa a emporté le marché face à son adversaire thaïlandais. En raison du contexte électoral, la signature du protocole d’engagement a été reporté à une date ultérieure au 6 mai prochain mais les dirigeants du groupement samoan et néo-zélandais ont tenu à apporter quelques précisions sur le projet et ses modalités. Lors de la conférence de presse, Tuku Morgan a évoqué une « grande fierté (…) les Maoris reviennent chez eux au fenua qu’ils ont quitté il y a plus de 2000 ans. C’est l’accomplissement de toute une vie et c’est aussi une grande émotion. Cette opportunité n’aurait jamais existé sans le courage du gouvernement auquel je souhaite bon courage pour les élections à venir. » L’homme a cependant précisé qu’il serait « prêt à travailler avec n’importe quel gouvernement. »



Les quatre hommes d’affaires ont ensuite détaillé le projet, « un complexe hôtelier de classe mondiale avec des employés locaux. » Les six lots, sur lesquels seront construit des hôtels de différentes gammes, des villas, des restaurants et des piscines seront organisés autour d’un centre culturel. Le projet cible aussi bien les « les passagers de French Bee » , « le marché familial qui cherche à des prix abordables » que les clients habitués aux établissements haut de gamme.