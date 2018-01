Village Tahitien : moins d'un mois avant la clôture de l'appel à projet

Le projet est en fait divisé en trois groupes de 16 lots au total. Le premier groupe concerne tout ce qui est terrassement et équipement que le Pays avec TNAD s'engage à effectuer. Ainsi, le pays et son maître d'ouvrage se chargeront des terrassements, mais également de construire les routes, les parkings, les plages publiques,, l'eau, EDt, tous les travaux concernant le traitement des déchets, les réseaux électriques, les espaces verts…

Le deuxième groupe concerne l'appel à projet qui prend fin le 15 février prochain avec six lots, dont quatre hôtels et deux condominiums. Enfin, le troisième lot concerne dix lots qui seront aménagés par le Pays et TNAD. Ainsi, trois parkings, deux plages publiques un parc, un square, une allée centrale, des espaces de restaurations, bars et boutiques, un espace culturel un centre de conférence, une marine, un motu et deux zones techniques devraient être construits.



Le projet se veut cohérent et respectueux de l'environnement. En effet, dans les objectifs affichés, la consultation publique indique que "la culture est au centre du projet, notamment parce que la pointe Tata'a est dans le projet", par ailleurs, "la préservation de l'environnement doit être un point fort du projet que ce soit pendant la construction, mais aussi une fois les espaces opérationnels." , "un cadre architectural cohérent et harmonieux a été défini pour le Projet: à cet égard, des recommandations ont été faites". Par ailleurs, "le projet se doit d'être un lieu de vie et de partage pour les familles polynésiennes, ainsi qu'un espace pour promouvoir la diversité et le mélange entre touristes et Polynésiens", enfin, " Le projet doit s'intégrer dans le contexte économique local afin de prévenir les déséquilibres économiques ou de concurrence".