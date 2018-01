Village Tahitien : les porteurs de projet ont jusqu'au 4 avril pour remettre leurs propositions finales

PAPEETE, le 31 janvier 2018 - Mercredi, Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) a publié un avis modificatif pour l'appel à projet du Village Tahitien. La société repousse l'échéance pour déposer le dossier, ainsi les porteurs de projet ont désormais plus de temps pour remettre leurs propositions finales.



C'est dans un avis modificatif d'appel à projet que Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) annonce que "i[la date limite de réception des candidatures et propositions est fixée au 15 février 2018, à 12 h ( heure de Tahiti). A titre prévisionnel, les propositions devraient être ouvertes et analysées à partir du 1er mars 2018 [au lieu du 23 février initialement prévu NDLR]et les propositions finales seront à remettre au plus tard le 4 avril 2018 [au lieu du 15 mars 2018 NDLR]. Les soumissionnaires sont tenus de maintenir leur proposition jusqu'au 12 décembre 2018.]i"

Teva Rohfritsch vice-président du Pays, avait indiqué le 23 janvier 2018, lors du quatrième comité de pilotage du projet " Le village Tahitien " qu'une quarantaine de dossiers ont été retirés par des investisseurs locaux et des investisseurs internationaux régionaux. Ce comité de pilotage avait pour objet de restituer la version finale de l’étude de cadrage architectural et de préparer la phase d’analyse des candidatures et des offres de l’appel à projets, lancé fin novembre dernier, pour les lots hôteliers et condominiums.

Le projet est en fait divisé en trois groupes de 16 lots au total. Le premier groupe concerne tout ce qui est terrassement et équipement que le Pays avec TNAD s'engage à effectuer. Ainsi, le pays et son maître d'ouvrage se chargeront des terrassements, mais également de construire les routes, les parkings, les plages publiques, tous les travaux concernant le traitement des déchets, les réseaux électriques, les espaces verts…

Le deuxième groupe concerne l'appel à projet qui prend fin le 15 février prochain avec six lots, dont quatre hôtels et deux condominiums. Enfin, le troisième lot concerne dix lots qui seront aménagés par le Pays et TNAD. Ainsi, trois parkings, deux plages publiques un parc, un square, une allée centrale, des espaces de restaurations, bars et boutiques, un espace culturel un centre de conférence, une marine, un motu et deux zones techniques devraient être construits.