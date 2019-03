Vigilance jaune pour fortes pluies et orages sur l'archipel de la Société

PAPEETE, le 12 mars 2019. Dans son bulletin publié ce mardi après-midi, Météo France annonce une vigilance jaune pour les orages et les fortes pluies sur Mopelia et l'archipel de la Société.





Aux îles Sous-le-Vent, le temps reste mitigé jusqu'à mercredi, oscillant entre périodes d'averses, parfois soutenues et orageuses, et périodes d'accalmie. Un mieux se dessine jeudi avec des éclaircies plus larges et durables.



Vent faible de Nord-Est à Nord cette nuit, venant Ouest à Nord-Ouest mercredi, puis au secteur Est jeudi.



Mer peu agitée à agitée. Houle résiduelle de Nord croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50.



A Tahiti et Moorea, temps variable cette nuit et mercredi, alternant entre averses, localement marquées et orageuses, et périodes d'accalmie. Mercredi soir, retour d'éclaircies devenant plus larges et durables jeudi.



Vent faible de Nord-Est à Nord cette nuit, venant Ouest à Nord-Ouest mercredi et jeudi.



Mer peu agitée à agitée. Houle résiduelle de Nord croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50.



Aux Marquises, à l'exception d'une ou deux gouttes cette nuit, c'est un ciel peu nuageux qui prédomine jusqu'à jeudi.



Aux Tuamotu-Gambier, entre Mataiva, Rangiroa, Fakarava, Makemo, Anaa et Hereheretue, averses et grains orageux se déclenchent jusqu'à mercredi matin. Début d'accalmie mercredi après midi devenant plus nette jeudi. De Tematangi à Moruroa, ciel chargé avec quelques averses mercredi, devenant plus nombreuses jeudi. Sur le reste des Tuamotu, ciel peu à passagèrement nuageux. Du côté des Gambier, ciel chargé doublé d'averses jusqu'à jeudi.



Vent faible à modéré d'Est-Nord-Est à Nord-Est du Centre au Nord Tuamotu, et d'Est-Sud-Est du Sud Tuamotu aux Gambier.



Mer peu agitée au Nord, agitée au Sud. Houle longue de Sud-sud-Ouest d'1 mètre 50 mercredi, atteignant de 2 mètres à 2 mètres 50 jeudi du Sud Tuamotu aux Gambier. Elle est croisée à une petite houle longue de secteur Nord.



Aux Australes, après quelques averses ou grains résiduels vers Rurutu et Rimatara cette nuit, un ciel voilé est attendu sur l'archipel mercredi. Jeudi, peu de changement si ce n'est des nuages plus nombreux sur Rapa.



Vent modéré d'Est-Sud-Est. Rafales à 60/70 kilomètres/heure dans la baie de Rapa.



Mer agitée. Nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest s'amplifiant de 2 mètres à 2 mètres 50 en journée sur Rapa, gagnent en soirée les îles du Nord. Elle s'amortit progressivement jeudi. Elle est croisée à une houle courte de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50.