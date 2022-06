Vietnam: un haut lieu de la plongée sous-marine fermé pour protéger le corail

Hanoï, Vietnam | AFP | lundi 27/06/2022 - Le Vietnam a fermé une île touristique du centre du pays prisée des plongeurs, afin de tenter de ranimer le récif corallien très endommagé par endroits, ont annoncé des responsables lundi.



La nation communiste bénéficie de 320 km de côtes avec des eaux cristallines, une faune et une flore marines très riche et des plages de sable fin.



Des photographies récentes prises au large de l'île de Hon Mun, site de plongée sous-marine près de Nha Trang (centre) en raison de la diversité de son écosystème, ont montré des coraux blanchis et endommagés.



Les récifs coralliens de toute l'Asie du Sud-Est ont été durement touchés par le réchauffement climatique, les scientifiques avertissant que leur dégradation pourrait avoir des répercussions économiques et environnementales dévastatrices.



"L'autorité de gestion de la baie de Nha Trang a décidé d'interrompre les activités de baignade et de plongée sous-marine dans les zones situées autour de l'île de Hon Mun", jusqu'à nouvel ordre, ont indiqué les autorités.



Dans une déclaration, elles ont indiqué que l'interdiction visait à "évaluer l'état de la zone sensible afin de pouvoir élaborer un plan approprié" pour sauver les coraux.



Selon les médias d'État, environ 60% des fonds côtiers de la zone étaient recouverts de coraux vivants en 2020. Ce chiffre est tombé à moins de 50% aujourd'hui.



Selon les autorités, de puissantes tempêtes en 2019 et 2021 ont pu endommager les coraux, mais la pêche illégale, le dragage, les déchets et les activités de construction sont également montrés du doigt.



Les plongeurs ont exprimé leur colère face à cette décision.



"Les activités de natation et de plongée ont eu le moins d'influence sur les récifs coralliens, par rapport aux autres activités", a déclaré à l'AFP le plongeur Nguyen Son de Ho Chi Minh-Ville.



"Sans aucun sens des responsabilités, les bateaux de pêche sont arrivés et ont détruit les fonds marins", a déclaré à l'AFP le plongeur Trinh Ngoc Sang, pour qui reconstruire les coraux prendra des dizaines d'années.



A l'échelle mondiale, les coraux abritent environ 25% de la biodiversité marine.



La décision du Vietnam fait suite à une mesure similaire prise en Thaïlande, qui a restreint pendant de longs mois l'accès à la célèbre plage de Maya Bay, immortalisée dans le film "La Plage" avec Leo DiCaprio, afin de donner à l'écosystème local une chance de se rétablir.