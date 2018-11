Vietnam: au moins 12 morts dans des inondations et glissements de terrain

Hanoï, Vietnam | AFP | dimanche 18/11/2018 - Des inondations et des glissements de terrain ont fait au moins 12 morts dans le centre du Vietnam, ont annoncé dimanche des responsables, alors que des centaines de soldats étaient mobilisés pour déblayer les villages détruits et nettoyer les routes.



En raison d'une dépression tropicale en provenance du sud de la Mer de Chine, des pluies abondantes se sont abattues ces derniers jours sur la province de Khanh Hoa.

Au moins 12 personnes ont eté tuées et les recherches sont en cours pour retrouver plusieurs disparus, a déclaré à l'AFP un responsable des services d'urgence de la province, qui a requis l'anonymat.

"Nous avons mobilisé des centaines de soldats pour aider les gens et déblayer les routes", a-t-il ajouté.

Le principal axe routier reliant le nord et le sud du pays a été temporairement bloqué et le trafic ferroviaire a été interrompu à certains endroits.

Les habitants de la région ont raconté avoir fui en courant pour éviter les éboulements.

"On a couru après avoir entendu un bruit énorme de pierres qui tombaient... Quand nous sommes revenus quelques heures plus tard, toutes les maisons étaient détruites", a raconté Liem, un habitant de la ville de Nha Trang, cité par le site d'information de la province.

La province de Khanh Hoa, qui abrite la cité balnéaire de Nha Trang, a été ravagée l'année dernière par le typhon Damrey, qui a fait 27 morts.

Les pluies intenses sont habituelles au Vietnam lors de la saison des ouragans de mai à octobre.

Au moins 185 personnes ont été tuées dans des catastrophes naturelles dans ce pays depuis janvier. En 2017, ce chiffre s'élevait à 389, selon des chiffres officiels.