Victoire du PSG: trois blessés et 45 interpellations

Paris, France | AFP | jeudi 08/05/2025 - Au moins 45 personnes ont été interpellées après des incidents dans la nuit de mercredi à jeudi lors des célébrations de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, en marge desquelles trois personnes ont été blessées, dont un mineur grièvement, a appris l'AFP auprès de la préfecture de police de Paris et du parquet.



Trois personnes ont été blessées peu après minuit jeudi après que le conducteur d'un véhicule les a percutées dans des circonstances indéterminées près des Champs-Elysées, alors que les supporters du PSG fêtaient la victoire de leur équipe face à Arsenal.



L'un des blessés, un mineur, a été transporté à l'hôpital dans la nuit avec un pronostic vital engagé. Il était toujours hospitalisé jeudi soir selon le parquet de Paris.



Le conducteur du véhicule a lui été placé en garde à vue en fin d'après-midi, a précisé le parquet dans la soirée, confirmant une information du Parisien.



Selon la préfecture de police, le véhicule avait été "immobilisé par la densité des supporters" dans une rue perpendiculaire à l'avenue des Champs-Elysées.



- voiture incendiée -

Après avoir percuté des piétons, le conducteur de ce véhicule Mercedes et un passager avaient "pris la fuite à pied abandonnant leur voiture à la colère de la foule, laquelle a été incendiée et entièrement détruite", des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux.



"Les premières exploitations des images de vidéosurveillance permettent de constater que le véhicule conduit par le mis en cause était entouré d'un grand nombre de personnes au moment des faits avant que ce dernier donne un coup d'accélérateur", dont les raisons n'étaient "pas encore déterminées" jeudi soir, a souligné le parquet.



Une enquête a été ouverte pour violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, inférieure à huit jours, délit de fuite et non-assistance à personne en danger.



Les scènes de liesse célébrant la victoire du PSG sur Arsenal ont été émaillées de plusieurs incidents, aux alentours des Champs-Elysées mais aussi du parc des Princes où s'étaient massés mercredi soir quelques milliers de supporters sans billets.



Des véhicules et trois devantures de commerces ont été dégradés dans la soirée, selon la PP.



De "nombreux projectiles" ont également été lancés en direction des forces de l'ordre par "plusieurs groupes hostiles" qui ont fini par être dispersés vers 3H00 du matin, a ajouté la préfecture de police.



Au total, ce sont 44 gardes à vue qui ont été prises pour ces violences.



Jeudi soir, le parquet de Paris a précisé que cinq de ces personnes ont vu leurs gardes à vue levées en vue d'une présentation à un magistrat pour d'éventuelles poursuites, tandis que huit autres ont vu leurs gardes à vue prolongées.



Plus de 2.000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés pour ce match, à la veille des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945.

le Vendredi 9 Mai 2025 à 02:37 | Lu 67 fois