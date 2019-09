Victoire d’étape pour Taruia Krainer

La sixième et avant-dernière étape du Tour de Tahiti Nui s’est déroulée ce jeudi matin sur la côte est de Tahiti sur 98 km. Taruia Krainer a pu remporter l’étape devant Axel Carnier et Nicolas Breuillard. Le Tahitien est désormais à 2’20 du maillot jaune, le Martiniquais Axel Carnier.



Le départ de la sixième étape du Tour de tahiti Nui a été donnée dans les jardins de la mairie de Pirae ce jeudi matin à 8H00. A l’issue du parcours de 98 km, effectué sur la côte est, c’est le vainqueur de l’édition 2018 Taruia Krainer qui s’est imposé après 2H40 de course. Il termine quelques secondes devant le maillot jaune, le Martiniquais Axel Carnier et Nicolas Breuillard.



L’avance acquise sur cette étape est infime (+6’’) et ne change pas la donne générale, Taruia Krainer accusant 2’20 de retard sur le maillot jaune avant la dernière journée de course prévue ce vendredi. La dernière journée de course est composée d’une course en ligne de 41,61 km (Papeete-Paea-Papeete) et d’un critérium de 37,4 km (course en boucle) qui se déroulera de nuit sur le front de mer de Papeete de 20H00 à 20H30.



Au classement général, Axel Carnier reste maillot jaune, il est suivi de Nicolas Breuillard, Ryann Lacheny, Taruia Krainer et Kahiri Endeler. Par équipe, c’est la Nouvelle-Calédonie qui mène devant Tamarii Punaruu, le Papeete Cycling Club, le Vélo Club de Tahiti et l’As Fei-Pi. SB