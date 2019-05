Victimes du nucléaire : Lana Tetuanui justifie son amendement

Elle poursuit : « l e retrait de ce verrou est venu déstabiliser le gouvernement central et à juste titre car ce retrait ouvrait l’indemnisation à toute demande sans lien probant avec un séjour prolongé en Polynésie au moment des essais nucléaires d’où l’introduction de la création de la commission extra-parlementaire intégrée à l’article 113 de la loi Erom et chargée de proposer des mesures de nature à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires ».



Cette commission était composée de douze membres, six parlementaires dont trois Polynésiens (Lana Tetuanui, Nicole Sanquer et Moetai Brotherson), et six personnalités qualifiées nommées par les ministres des Armées, de la Solidarité et de la Santé, de la Justice et des Outre-mer.



En juillet 2017, la suppression du risque négligeable entraînait la démission groupée de six des neuf membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen). Le comité composé de médecins spécialisés estimait ne plus avoir aucune expertise scientifique à apporter sur les dossiers d’indemnisation. « Ce retrait tant souhaité et sollicité par tous que j’ai porté en commission mixte paritaire ne permettait plus d’examiner les dossiers sérieusement de nos victimes et laissait la porte ouverte à l’indemnisation de tous les cancers listés dans la loi Morin sans forcément qu’il existe un lien avec le nucléaire en Polynésie », commente Lana Tetuanui avant d’ajouter : « Ainsi, il était urgent de trouver une nouvelle méthodologie dûment définie par les compétences des experts en retenant la dose du 1mSv appliquée à l’échelle nationale et reconnue à l’échelle internationale pour réserver une indemnisation aux seules victimes de la radioactivité ». « Quand on connaît les méfaits du tabac, et les risques de cancer que l’on peut développer, il n’appartenait pas à l’Etat de venir indemniser tous les fumeurs abusifs et ayant contracté le cancer en Polynésie ou à la suite de leur séjour en Polynésie », résume Lana Tetuanui.



La sénatrice conclut : « je suis pour l’indemnisation des malades du nucléaire et je veillerai à ce qu’une juste indemnisation leur soit réservée et je continuerai à me battre si nécessaire, si les prochaines données du Civen ne viennent pas justement conforter le droit à réparation des réelles victimes du nucléaire ».



Les associations de victimes des essais du nucléaire attendent la décision qui doit être rendue mardi prochain par le tribunal administratif. Le rapporteur public a conclu la semaine dernière au rejet de 10 requêtes en indemnisation de demandeurs retoqués par le Civen courant 2018. En méconnaissance de l’amendement Tetuanui, ces mêmes dossiers avaient fait l’objet de conclusions favorables à une indemnisation, en février dernier.