Vice-recteur : "Le bilinguisme est un atout évident"

"d’une énergie considérable pour impulser une dynamique de travail en synergie avec le ministère en charge de l’Éducation, dans l’intérêt du système éducatif polynésien et pour la réussite des élèves. Ainsi, des dispositifs innovants et prometteurs ont été mis en œuvre, comme la classe de 6ème à l’école, dans les archipels éloignés, pour que les élèves en âge de rejoindre le collège de leur secteur puissent rester un an de plus dans leur vallée ou leur atoll, et réduire ainsi d’une année la rupture psycho-affective tant redoutée par les parents. Deux ans après sa mise en œuvre, ce dispositif est reconnu comme bénéfique pour les élèves et pour les populations concernées".

"Le problème, c'est l'histoire. En 1977, la compétence sur les écoles primaires a été transférée au Pays, qui a installé la direction du premier degré à Tipaerui. En 1987, ce sont les collèges et lycées qui ont été transférés et on a intégré la Direction de l'enseignement secondaire au Taaone, la coupure entre le primaire et le collège a été nette."

"avec chaque inspecteur du premier degré, un inspecteur du second degré. On leur a dit qu'ils étaient responsables de la pédagogie de la maternelle à la terminale ! On leur a demandé de visiter ensemble les classes de CM1 à la sixième pour rapprocher les bords du gouffre et commencer à travailler ensemble. On a monté ça avec Tea Frogier, tout de suite pour la rentrée 2017".