Vibrer au son du gospel

TAHITI, le 10 avril 2023 - L’association Mission arts polyphoniques en outremer (Mapom) organise régulièrement des stages. Ce mois d’avril, elle propose aux amateurs une occasion rare de se familiariser avec le gospel en compagnie d’une chanteuse et coach vocal d’expérience : Monique B. Thomas.



Nathalie Villereynier est passionnée de musique et de chant. Cette professeure de piano et de chant choral au conservatoire artistique de la Polynésie française, où elle est également la responsable pédagogique de la section classique, a fondé, il y a deux ans, Fenua Voce, un ensemble vocal de 12 chanteuses qui montent sur scène ponctuellement tout au long de l’année lors de divers événements. Elle est par ailleurs la directrice artistique de l’association Mission arts polyphoniques en outremer (Mapom) qui organise régulièrement des stages. Lors de son parcours professionnel, elle a croisé la route de la chanteuse de gospel Monique B. Thomas. “ Il y a plusieurs années, j’ai été pianiste et chef de chant au conservatoire de Bordeaux et j’accompagnais Monique au piano. J’ai également fait un stage de gospel avec elle ”, raconte Nathalie Villereynier. Les deux femmes ont gardé contact.



Monique B. Thomas est originaire de Philadelphie. Elle a grandi en écoutant de la musique afro-américaine et notamment du jazz, du gospel et de la soul. Elle a commencé à chanter très tôt. Son talent aujourd’hui n’est plus à démontrer. “ Elle a chanté avec André Rieu qu’elle a accompagné lors d’une récente tournée, ou bien encore avec Chimène Badi. Elle était la cheffe du chœur Liberty Gospel pour l’album Gospel & Soul ”, illustre Nathalie Villereynier. Monique B. Thomas chante principalement avec un quartet de jazz/gospel avec qui elle fait de nombreuses tournées en Europe où elle vit désormais, mais aussi en Asie, en Afrique… Elle rend actuellement hommage aux chanteuses de blues dans son nouveau spectacle Lady Sings the Blues. C’est un projet qui lui est cher car les femmes qui chantaient le blues ont été des pionnières, mais elles ont sombré dans l’oubli.



Un stage ouvert à tous



Au vu du parcours de la chanteuse et des liens que Nathalie Villereynier a tissés avec elle, c'est donc naturellement qu'elle a fait appel à Monique B. Thomas pour organiser un stage de gospel au fenua. Celui-ci se déroulera en soirée les jours de semaine et toute la journée le samedi et le dimanche. Il est ouvert à tous. Il permettra aux amateurs de se familiariser avec cette musique si particulière (lire aussi l’encadré). L’ensemble des participants donneront un concert à la cathédrale de Papeete le vendredi 28 avril. “ Il sera gratuit mais nous envisageons une rémunération au chapeau ”, indique Nathalie Villereynier.



Les stagiaires pourront profiter de l'expérience de Monique B. Thomas. Cette dernière est habituée à animer des groupes amateurs ou professionnels. En plus de son métier de chanteuse, elle est également coach vocal. Elle est spécialisée dans la technique vocale, le développement artistique, la création d’harmonies et l’art du chant choral. Elle a fondé le Vocal arts studio en 2009, un studio vocal qui forme, développe et soutient des artistes locaux ou internationaux. Ceux-ci peuvent découvrir la technique vocale dans le studio, mais aussi développer leur style, préparer des albums, préparer leurs scènes et leur tournée, se préparer à des auditions… Elle assure de nombreuses masterclasses dans des conservatoires, des écoles privées et anime des conférences. Elle a enfin été professeure permanente à l’European Vocal Camp en Pologne pendant 10 ans entre 2011 et 2021. Monique B. Thomas n’a plus rien à prouver non plus côté enseignement. Elle sera sur le territoire d’ici quelques jours.

Naissance du gospel



Le gospel est un genre de musique aux dominantes vocales qui varient selon les cultures, c’est une culture musicale née il y a plusieurs siècles. Le gospel s’est développé en même temps que le blues primitif. Son histoire est liée à celle des esclaves venus d’Afrique et emmenés sur le continent américain à partir du XVIIe siècle. Les Africains sont arrivés avec leur culture, leurs traditions, leurs croyances. Forcés au travail dans les champs, ils créent de nouveaux chants pour rythmer leur journée, mais également pour communiquer entre eux. Sans oublier leur culture, ils se passionnent pour la religion chrétienne. Ils se comparent aux Hébreux captifs en Égypte. Ils se mettent à chanter des prières et à improviser des sermons. Au XIXe siècle, l’esclavage est aboli. Dès 1865, les chorales des universités noires chantent le negro spiritual. Au XXe siècle, les pasteurs itinérants utilisent cette musique pour leurs prédications et l’évangélisation. Le negro spiritual se modernise. C’est la naissance du gospel. “ La différence entre le negro spiritual et le gospel tient au fait que le premier est lié à l’ancien testament, le second au nouveau testament ”, précise Nathalie Villereynier. Le gospel a rapidement séduit le public grâce à la force de ses mots et au rythme de sa musique. Elle a inspiré de très nombreux chanteurs modernes comme Elvis Presley par exemple. “Le gospel est à la base du RnB, de la soul…”, rappelle Nathalie Villereynier.





Pratique



Stage du 19 au 28 avril.

Masterclass le jeudi 20 avril au conservatoire artistique de la Polynésie française.

Concert gratuit le vendredi 28 avril à 19 heures à la cathédrale de Papeete.





Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 10 Avril 2023 à 20:31 | Lu 568 fois