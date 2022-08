Vianney de retour à Tahiti

TAHITI, le 4 août 2022 - Cinq ans après un premier passage en Polynésie, le chanteur assurera un concert le 19 août à To’ata. Il reprendra les titres de son album N’attendons pas sorti en octobre 2020, mais également les tubes de ses précédents albums. La première partie de cette soirée de concert sera assurée par le groupe Sissa-sué O’kota’I.



En 2017, Vianney a donné au fenua trois concerts dont il garde un souvenir “ incroyable ”. Il est de retour à To’ata le 19 août pour la dernière date de la tournée de promotion de l’album N’attendons pas, débutée l’année dernière. “ On va essayer d’enflammer tout ça ”, annonce l’artiste en promettant une “ pure soirée ”.



Le label français Tôt ou tard écrit : “Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le rayonnement des grands embrasements populaires. Chanteur à textes et à voix, Vianney s’est imposé avec ses premiers albums Idées blanches et Vianney, sans effort ni cliché.”

Vianney, de son vrai nom Vianney Bureau, est né en 1991 dans la ville de Pau. Issu d’une famille mélomane, il grandit au son des chansons de Georges Brassens, Maxime Le Forestier et François Béranger.



Il décroche un diplôme de commerce puis de stylisme mais revient très vite à ses premières amours : la musique et les textes. Son premier album, Idées blanches, est sorti en 2014. Le titre Pas là le propulse instantanément au-devant de la scène. Il a enchaîné les premières parties d’artistes de renoms comme Florent Pagny, julien Clerc, Johnny Hallyday. Ses premières affichent datent de 2015. L’année suivante, il remporte le trophée d’artiste interprète de l’année aux victoires de la musique.



Dernière date



L’album N’attendons pas est sortie le 30 octobre 2020 chez Tôt ou tard. Il est décrit comme “ un hymne à la vie et aux passions qui nous animent ”. Toutes les chansons sont écrites et composées par Vianney lui-même. Deux titres ont particulièrement été remarqués : N’attendons pas et Beau-papa. La tournée, entamée en 2021 se termine à Tahiti ce mois d’août.



Le spectacle démarrera à 19h15. La première partie sera assurée par le groupe polynésien Sissa-sué O’kota’I. Fondé par Jeff Tanerii et Steve Angia. Originaire de l’île de Rapa iti, Steve Angia est connu pour ses compositions de chansons de variété tahitiennes, paumotu, australes, raromatai. Sissa-sué O’kota’I compte douze artistes.



Pratique



Le 19 août à To’ata. De 19h15 à 19h45 : première partie avec Sissa-sué O’kota’I, concert de Vianney à 19h45.



Billets en vente chez Atomi records au quartier du commerce, Smart Store Vaima et iStore, galerie Carrefour Faa’a. Ils sont aussi disponibles

.

Tarif : à partir de 6 500 Fcfp.

Le 19 août à To’ata. De 19h15 à 19h45 : première partie avec Sissa-sué O’kota’I, concert de Vianney à 19h45.Billets en vente chez Atomi records au quartier du commerce, Smart Store Vaima et iStore, galerie Carrefour Faa’a. Ils sont aussi disponibles en ligne Tarif : à partir de 6 500 Fcfp.

Contacts



Tél. : 89 72 06 55



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 4 Août 2022 à 20:32 | Lu 138 fois