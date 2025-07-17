

Vers une labellisation IGP de la Vanille

Tahiti, le 15 août 2025 - Jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, a présenté les enjeux, les avancées et les perspectives de la filière vanille en annonçant le dépôt officiel d’une demande de labellisation IGP (Indication géographique protégée) pour la Vanille de Tahiti. Une mesure portée par l’Association interprofessionnelle de la Vanille de Tahiti (AIVDT), avec le soutien de l’établissement Vanille de Tahiti (EVT).



C’est à l’occasion d’une conférence de Presse dédiée, ce jeudi à la présidence de la Polynésie française, que le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, a exposé son projet de labellisation Indication Géographique Protégée (IGP). L’objectif : structurer et valoriser la filière. En effet, dans un contexte où le marché mondial de la Vanille pèse plus de 2,1 milliards de dollars par an, la Vanille de Tahiti a des arguments à faire valoir. Prisée pour ses arômes floraux uniques, elle conserve un fort potentiel sur le segment “premium”. Pourtant, la production locale demeure modeste avec environ 12 tonnes par an, soit moins de 1% de la production mondiale.



“Si la Polynésie française produisait jusqu’à 1.000 tonnes au siècle dernier, la filière a connu un net recul à partir des années 1960”, affirme le ministère de l’Agriculture. “Un recul lié à des bouleversements socio-économiques et à la migration des populations vers Tahiti. Malgré plusieurs plans de développement, la production reste instable, freinée par des contraintes techniques, climatiques et économiques. Pourtant, la demande est bien là. Les prix peuvent atteindre plus de 1.000 euros le kilo.”



Vers une agriculture d’excellence



Selon le ministère de l’Agriculture, un label IGP représenterait un levier de reconnaissance et de structuration. Et l’objectif est clair : protéger l’origine, structurer la filière, sécuriser les revenus, et garantir la qualité du produit aux consommateurs. Cette démarche, volontaire et non-obligatoire, constituerait – toujours selon le ministère – une opportunité de distinguer la véritable vanille de Tahiti des produits concurrents issus d’autres pays.



Et à ce titre, l’Association interprofessionnelle de la Vanille de Tahiti prévoit un programme de sensibilisation auprès des producteurs durant les six mois d’instruction du dossier et les deux mois d’enquête publique, afin de présenter les objectifs et avantages de l’IGP, valoriser l’intérêt économique et environnemental du label, promouvoir la coopération au sein de la filière, et enfin protéger l’authenticité de la vanille de Tahiti. Et pour cause : l’AIVDT assure désormais le rôle d’Organisme de défense et de gestion, et regroupe les producteurs, les préparateurs et les exportateurs de la filière.



D’après communiqué

Rédigé par La rédaction le Samedi 16 Août 2025 à 19:11 | Lu 561 fois



