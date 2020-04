Vers une augmentation des tests Covid-19

Autre décision annoncée durant le week-end, la fréquence des vols prévus dans le cadre de la continuité territoriale reliant la métropole et la Polynésie, et le choix des compagnies effectuant ces liaisons ont été faits. C’est Air Tahiti Nui qui s’occupera de ces liaisons, organisées à raison d’une tous les dix jours pendant une durée de deux mois. L’Etat prendra en charge l’ensemble des déplacements et des « pertes d’exploitation éventuelles générés par ces vols pour la compagnie ». Ces vols ne sont pas à vocation commerciale mais sanitaire (évacuations sanitaires, matériels, transport des analyses, etc…). La cellule de crise COVID-19 du Pays prépare également un calendrier de vols sanitaires à destination des archipels.



Enfin, la cellule a annoncé samedi la mise en service d’une plateforme web pour le bénévolat et les initiatives de solidarité. Une plateforme en réseau regroupant toutes les initiatives bénévoles sera présentée au public dans le courant de la semaine prochaine. Son but est de recenser et de coordonner les bénévoles et leurs actions dans le cadre de la crise épidémique actuelle, et de préparer l’après crise.



D’après communiqué