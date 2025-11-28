

Vers une alimentation insulaire réinventée

Tahiti, le 1er décembre 2025 – Tahiti accueille cette semaine un atelier du programme européen Green Overseas (GO) consacré à la résilience des systèmes alimentaires face au changement climatique. Pendant cinq jours, représentants de 22 pays et territoires d’outre-mer, experts internationaux et acteurs polynésiens échangeront sur les solutions propres à renforcer l’autonomie alimentaire des îles.





Doté de 18 millions d’euros (environ 2 milliards de francs), le programme GO accompagne les Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) européens et britanniques dans leur transition énergétique et leur adaptation climatique. Sous la direction d’Ahab Downer, l’atelier de Tahiti met l’accent sur les défis pesant sur les systèmes alimentaires insulaires : baisse de la productivité agricole, pression sur les ressources halieutiques, érosion côtière ou encore perturbations des chaînes d’approvisionnement. “Beaucoup de territoires pensaient être isolés face à ces enjeux, alors qu’ils partagent les mêmes problématiques et peuvent avancer ensemble”, explique Ahab Downer.



Et si la Polynésie française a été choisie pour accueillir ces travaux, c’est parce qu’elle est considérée comme une “bonne élève” en matière de résilience alimentaire. Elle s'appuie encore sur des savoirs traditionnels précieux, hérités d’une longue observation de l’environnement. Le rāhui – sorte de système de jachère permettant de préserver les ressources terrestres et marines – en est l’exemple le plus emblématique. “Dans certaines régions, ces connaissances ont disparu, alors qu’en Polynésie, comme à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, elles constituent un socle solide pour renforcer la résilience”, souligne Ahab Downer.

Partage d’expertises et visites de terrain Tout au long de la semaine, les participants alterneront séances de travail et visites de terrain. Mardi et jeudi, ils se rendent notamment au lycée agricole de Taravao, à la Direction des ressources marines de Vairao, à l'usine de jus de fruits de Moorea et au Fare natura, pour terminer par une visite au port de pêche de Papeete, vendredi. L'occasion d'échanger sur les pratiques agroécologiques, les solutions fondées sur la nature, la pêche durable, la transformation locale des produits ou encore les stratégies visant à réduire la dépendance aux importations.



Le programme GO appuie par ailleurs plusieurs actions en Polynésie. Via la Facilité GO, une étude de projection à 30 ans de l’évolution du trait de côte dans les Tuamotu et à la Pointe Vénus vise à anticiper l’érosion, cartographier les zones à risque et accompagner les politiques publiques. Ces travaux illustrent la volonté du programme de renforcer la résilience des territoires insulaires grâce à des outils scientifiques et des solutions coconstruites.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 1 Décembre 2025 à 12:17 | Lu 496 fois



