Vers un e-salon du tourisme ?

La crise sanitaire a eu raison du 25e Salon du tourisme – Tere ’āi’a qui devait se tenir du 4 au 6 septembre prochain. Mercredi en conseil des ministres, décision a été prise de l’annuler en concertation avec les prestataires. Cette décision résulte de plusieurs craintes et incertitudes remontées avec l’actualité. L’une d’entre elles est le flou autour de la récente mesure mise en place concernant les rassemblements de plus de 50 personnes soumis à autorisation ; celle-ci pourrait évoluer, être prolongée voire durcie et amener à une annulation de dernière minute avec des frais engagés pour rien… Une autre problématique était apparue autour des professionnels du tourisme qui pourraient devenir des vecteurs de contamination à leur retour dans leurs îles respectives. Sans compter les clients, pour beaucoup fraîchement arrivés sur le territoire.

Quand on pense au Salon du tourisme, généralement il nous évoque de longues files d’attente, une foule qui erre à la recherche de bons plans ou des personnes super organisées munies de plans, calendriers et calculatrices, prêtes à réserver. Depuis 2007, au fil des éditions, l’événement s’est ancré dans les agendas : en février et en septembre on réserve ses vacances dans les îles. L’avantage est de pouvoir profiter d’avoir réunis en un même lieu, pensions de famille, hôtels, excursionnistes, croisières, transports maritimes, charters nautiques, venus des cinq archipels avec en bonus des tarifs spéciaux accordés par Air Tahiti.

Ça ne sera pas le cas en septembre 2020, cependant une autre version est en projet, un salon sans contact puisque 100% digital. Tahiti Tourisme, en collaboration avec Air Tahiti recherche en effet une solution pour s’adapter à la situation inédite. D’ailleurs l’idée n’est pas nouvelle, il était déjà question bien avant la Covid-19 de passer en mode 2.0. L’idée est de centraliser toutes les offres sur le site internet de Tahiti Tourisme et qu’Air Tahiti les soutienne avec ses tarifs habituels “spécial salon”. Le principe est le même que lors du salon “réel” sauf que les réservations et les transactions sont dématérialisées. Et c’est là toute la complexité de la tâche, car le salon digital ne doit pas exclure les personnes privées d’accès à internet, que ce soit du côté du client ou du prestataire. De même avec les moyens de paiement, tout le monde ne détenant pas une carte bancaire et les structures touristiques n’étant pas toutes équipées de TPE… La directrice des opérations locales de Tahiti Tourisme, Vaima Deniel, explique que “le principe est de centraliser les offres sur le site internet de Tahiti Tourisme avec une mise en relation directe avec les partenaires. Un accompagnement des partenaires absents sur le web est également en cours de réflexion”.

La date du e-salon n’est pas encore connue car toujours à l’état de projet, son nouveau format devrait être connu d’ici quelques jours ou quelques semaines.