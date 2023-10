Vers un duel Te Ora Nui-Te Hau Nui à Moorea au volley-ball

Moorea, le 9 octobre 2023 - Le championnat de volley-ball de Moorea a débuté ce week-end et va durer jusqu’au mois de mars prochain. Sept équipes sont engagées chez les filles tandis qu’on en retrouve six chez les hommes. Cette année encore, Te Ora Nui ainsi que Te Hau Nui font figure de grandissimes favoris dans le championnat masculin et féminin.



La saison de volleyball 2023-2024 a commencé ce week-end à Moorea et devrait durer jusqu’au mois de mars 2024. La phase aller va se terminer au mois de décembre. La phase retour ensuite se dérouler au début de l’année 2024 jusqu’au mois de mars prochain. Six équipes sont engagées dans le championnat masculin avec le champion en titre Te Ora Nui (Teavaro), Te Hau Nui (Afareaitu), Temanava (Maatea), Vaipua (Patae), Jeunesse Tematahau (Haapiti) et Vaiare (Vaiare). Chez les femmes, Te Hau Nui remet son titre en jeu face à Vaitehre, Te Ora Nui, Temanava, Vaipua, Jeunesse Tematahau et Vaiare.



Te Hau Nui "va employer les grands moyens"



La formation de Te Ora Nui est le grand favori à sa propre succession chez les hommes. Après avoir brillé dans le championnat de Tahiti dans les années 2010 et s’être mis en sommeil pendant quelques années, le club de Teavaro a soigné son retour à la compétition la saison dernière en remportant le titre de champion sur l'île Sœur et en restant invaincu. Le club de Teavaro a toutefois profité de l'absence de Vaitehere, champion incontesté de Moorea lors de la saison 2021-2022, qui participait l'année dernière au championnat de Fédéral B de Tahiti (Vaitehere est qualifié cette année pour le championnat fédéral A).



Avec Te Ora Nui, Te Hau Nui figure aussi au rang des favoris. Le club entrainé par Tapu Taihau semble avoir mis les moyens cette année. "Le championnat a toujours été serré avec les champions Vaitehere et Te Ora Nui. Ça s’est joué à pas grand-chose. C’est le manque de persévérance dans les séances d’entrainement qui nous a fait défaut. Pour cette année, on va employer les grands moyens", indique Heimana Pan-Fat, joueur de Te Hau Nui. "On aura par exemple une séance de musculation tous les lundis. On avait aussi un problème d’effectif l’année dernière puisqu’on jouait avec neuf joueurs. Pour cette nouvelle saison, notre effectif compte quinze joueurs avec notamment deux nouvelles recrues. Je pense qu’on va aller loin avec l’équipe actuelle".



Vaitehere veut bousculer la hiérarchie chez les dames



Chez les femmes, Te Hau Nui semble intouchable. Les joueuses de Afareaitu ont décroché durant trois années de suite le titre de championne sans jamais donner l’impression de forcer leur talent. Vaitehere, l’éternel second au classement général, va encore tenter de bousculer la hiérarchie pour cette saison 2023-2024. "Contrairement à Te Hau Nui, qui a su garder les mêmes joueuses depuis des années, on a dû recomposer à chaque fois une nouvelle équipe avec les départs et les arrivées", explique Juanita Faarepa, coach et capitaine de Vaitehere. "Depuis deux ans, on repart à zéro. Les joueuses n’arrivent également pas à gérer le stress pendant les grands matchs. Certaines viennent aussi pour le fun. Je vais les secouer pour qu’elles soient motivées pour déjà venir travailler à l‘entrainement et pour travailler l’aspect physique, mental, etc… Notre objectif est de battre Te Hau Nui et pourquoi pas de décrocher le titre de championne."



A notre également que des rencontres entre une équipe de Maiao et les clubs de Moorea sont prévues pour le mois de novembre prochain.