Vers la garde des enfants du personnel soignant

Tahiti, le 17 mars 2020 – Suite à l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, le ministère de l'Education et la DGEE s'organisent pour pouvoir accueillir les enfants du personnel soignant au sein d'une école ou d'un collège à proximité de l'hôpital ou des cliniques.



A partir de ce mercredi après-midi près de 77 000 élèves vont se retrouver en vacances forcées. Mardi, Christelle Lehartel, ministre de l'Education, a appelé les parents à s'organiser au mieux pour la garde de leurs enfants, en insistant sur le fait de les garder impérativement chez soi.



Certaines crèches et garderies ont décidé de continuer leurs activités. Mais elles ne seront en mesure d'accueillir qu'un nombre restreint d'enfants (limité à 50 % de leur capacité théorique).



Une priorité sera donnée aux enfants du personnel soignant. "On travaille également sur l'identification d'une école ou d'un collège autour de l'hôpital de Taaone, voire des cliniques en ville, pour pouvoir accueillir ces enfants", a indiqué le directeur de la DGEE, Thierry Delmas.