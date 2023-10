Vénus profite du faux pas de Tefana pour passer en tête de la Ligue 1

Tahiti, le 29 octobre 2023 - Une première surprise dans cette saison de Ligue 1 avec la défaite du champion en titre, Tefana, face à Central pour le compte de la 6e journée. Avec un doublé l'attaquant calédonien, Makalu Xowi, a été le grand artisan de la victoire du club de la capitale (2-1). Un faux pas qui profite à Vénus, vainqueur de Papenoo (6-2). Le club de Mahina prend ainsi la tête au classement. Pirae de son côté grimpe à la troisième place après son succès face à Punaruu (2-0).



Après les cinq premières journées de championnat, le champion en titre, Tefana, avaient fait impressions à chacune de ses sorties. Mais vendredi pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, les verts de Faa'a ont connu leur premier coup d'arrêt de la saison. Opposés à Central, les protégés de Sébastien Labayen ont manqué d'inspiration sur leur pelouse de Puurai. Dès la sixième minute, les verts de Faa'a se faisaient surprendre par le buteur centralien, Makalu Xowi (0-1, 6e). Privé de leur meilleur buteur, Tefana a attendu la demi-heure de jeu pour égaliser par l'intermédiaire de Victor Snow (1-1, 31e).



La pause n'a pas permis au champion en titre de se reprendre. Le capitaine, Jean-Claude Chang Koei Chang, et ses partenaires de Tefana avaient toujours autant de mal à produire du jeu au retour des vestiaires. Et en fin de match, les locaux se sont fait surprendre encore une fois par le buteur calédonien, Makalu Xowi (1-2, 82e). À l'arrivée donc une première défaite et un premier coup d'arrêt pour Tefana. Un revers pas vraiment bienvenu avant le choc face à Vénus.



Vénus en confiance avant le choc face à Tefana



Les bleus de Mahina de leurs côtés sont en pleine confiance. Ce samedi la bande à Teaonui Tehau, malgré un petit retard à l'allumage, a signé un large succès face au promu, Papenoo. Pourtant les joueurs de Papenoo avaient ouvert la marque à la demi-heure par l'intermédiaire de Haumana Tahutini (0-1, 29e). Mais la réponse de Vénus a été cinglante. Cinq minutes après avoir concédé l'ouverture du score, l'intenable Teaonui Tehau, relançait son équipe (1-1, 34e). Dans la foulée Manuarii Shan donnait à l'avantage aux siens (2-1, 36e).



Et en deuxième période Papenoo a subi les vagues bleues. Teaonui Tehau dès le retour des vestiaires faisait le break pour Vénus (3-1, 46e). Manuarii Shan inscrivait le but du 4-1 à l'heure de jeu avant que l'intenable Tehau ne s'offre un triplé dans le dernier quart d'heure. Haumana Tahutini a réduit la marque pour Papenoo et Raiamanu Tetauira a parachevé le succès de Vénus vainqueur donc 6-2. Une victoire synonyme de première place pour le club de Mahina. Teaonui Tehau et ses partenaires qui passeront leur premier gros test lors de la prochaine journée face à Tefana.

Pirae reste à portée



Pour le choc de cette 6e journée il fallait se rendre du côté de Punaauia. Punaruu, troisième au classement, accueillait dans son stade Pirae, quatrième. Et les orange de Hiro Labaste ont rendu une très belle copie face à un solide adversaire. Après une première période très aboutie, marquée par une frappe sur le poteau de Yohann Tihoni (16e) et un sauvetage in-extremis de Raimana Aitamai devant Heirauarii Salem (33e), les anciens triples champion en titre ont finalement ouvert la marque à l'heure de jeu grâce, après un pénalty de Ariiura Labaste (0-1, 62e). Et à l'amorce du dernier quart d'heure, Thibault Pito, malgré une frappe un peu molle trompait Tevaeari Tamatai (0-2, 70e). Du côté de Punaruu on a été bien trop timide pour espérer quelque chose. Cette victoire permet à Pirae de s'emparer de la troisième place du classement et de rester à porter de Vénus et Tefana.



Dans les autres rencontres de cette 6e journée, Dragon a disposé de JT sur le score de 6-1. Et Temanava a surpris à Pater Pueu battu 5-3.

Le classement après la 6e journée de Ligue 1

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 29 Octobre 2023 à 15:29 | Lu 145 fois