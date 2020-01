Vénus inflige à Pirae sa première défaite de la saison

Et c'est l'AS Vénus qui va frapper en premier dans cette rencontre. A la 25ème minute de jeu, suite à un coup franc aux 40 mètres, Tauhiti Keck vient placer une tête à bout portant qui trompe Quentin Baulier (1-0). L'ouverture du score semble alors avoir libéré les joueurs de Mahina, qui multiplient les assaut sur la cage adverse. Et à la demi-heure de jeu, la défenseur orange craque. Stanley Atani met Ariihau Teriitau dans le vent suite à un crochet. Ce dernier tacle, et commet une faute dans la surface de réparation. Teaonui Tehau ne se fait pas prier pour transformer le pénalty, et pour donner deux buts d'avance à son équipe (2-0).



Puis à la 41ème minute c'est au tour de Mauarii Tehina de mettre au supplice la défense de Pirae. Sur un crochet bien senti, il élimine Taumihau Tiatia qui commet une nouvelle faute dans la surface. Teaonui Tehau se présente de nouveau au point de pénalty et envoie de nouveau le ballon au fond des filets (3-0).



Frustrés par cet entame de match raté, Pirae est ensuite réduit à 10 peu avant la mi-temps, suite à l'expulsion de Heirauarii Salem pour sur un tacle très engagé au milieu du terrain. On se dit alors que la deuxième période va être très longue pour les protégés de Naea Bennett.



Mais deux minutes après le retour des vestiaires, c'est au tour de l'AS Vénus et de Tauhiti Keck d'être expulsé pour un deuxième carton jaune suite à une faute sur Sylvain Graglia. Mais cette expulsion n'entame pas le moral de l'équipe de Samuel Garcia.



A la 52ème minute de jeu Stanley Atani, intenable sur son côté droit, déborde et envoie un centre au cordeau à Tehau qui en profite pour marquer son troisième but de la soirée (4-0). Sa 17ème réalisation en 10 matchs de Ligue 1. L'AS Pirae se crée bien quelques occasions mais les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee manquent d'efficacité dans le dernier geste pour espérer revenir.



Finalement c'est bien l'AS Vénus qui s'impose et qui inflige au passage à l'AS Pirae sa première défaite de la saison. Un message fort envoyé par le champion en titre.