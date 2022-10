Vénus hérite de l'ASM Belfort en Coupe de France

Tahiti, le 20 octobre 2022 - Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France, qui marque l'entrée en lice de Vénus, a été effectué, mercredi. Et les bleus de Mahina recevront au stade Pater, fin octobre, l'ASM Belfort, formation de National 2. L'équipe franc-comtoise s'était déjà déplacée en Polynésie, en 2013, et avait dominé Dragon sur le score de 1-0.



Vénus est désormais fixé. Les bleus de Mahina seront opposés, fin octobre au stade Pater, à l'ASM Belfort au 7e tour de la Coupe de France. La formation franc-comtoise, qui évolue en National 2, retrouvera la Polynésie, neuf ans après avoir affronté et battu Dragon sur le score de 1-0.



Pas d'équipe de Ligue 2 donc pour le triple tenant de la Coupe de Polynésie mais une formation qui évolue néanmoins au quatrième échelon du football hexagonal. Rappelons qu'en 2019, Teaonui Tehau et ses coéquipiers avaient déjà joué le 7e tour de la Coupe de France au stade Pater et s'étaient inclinés contre le Racing Besançon (4-1). Et l'année dernière, les joueurs de Mahina s'étaient déplacés à Trelissac pour un nouveau revers (2-0). Dans l'histoire récente du foot polynésien, Tefana, en 2008 face à Colmar, a été la dernière équipe tahitienne à réussir l'exploit de passer un tour en Coupe de France.