Vénus et Pirae dos à dos : un nul à haute intensité (2-2)

Tahiti, le 1er juin 2025 - Duel attendu, duel intense : l’AS Vénus et l’AS Pirae se sont quittées sur un match nul spectaculaire (2-2), ce vendredi soir au stade de Mahina, devant des tribunes pleines à craquer. Ce choc au sommet du championnat de Ligue 1 n’a pas déçu, entre deux formations aux ambitions clairement affichées. Un résultat qui fait les affaires du leader Vénus, toujours bien placé pour le titre, mais qui laisse Pirae dans la course, à condition de faire un sans-faute jusqu’au bout.



Sur le papier, le match qui opposait vendredi Pirae à Vénus avait tout d’une finale avant l’heure. Avec 10 points de retard mais deux rencontres en moins, Pirae venait avec l’envie de frapper fort et de réduire l’écart avec le leader. De leur côté, les joueurs de Vénus savaient qu’une victoire les rapprocherait encore un peu plus d’un sacre qui leur tend les bras.



Sous un ciel encore menaçant après les fortes pluies de la journée, la pelouse du stade de Mahina était grasse, rendant les appuis précaires et le jeu au sol complexe. Mais cela n’a pas empêché les deux équipes de se livrer une bataille intense.



Une première période rythmée malgré des conditions difficiles



Dès les premières minutes, les duels sont âpres, le pressing est constant et le ballon circule difficilement au-delà du milieu de terrain. La première alerte vient à la 15e minute par Eddy Kaspard, très remuant, qui déborde sur la droite et tente un centre-tir, capté par François Decoret, le portier de Pirae. Dans la foulée, sur la relance, une faute est sifflée à l’entrée de la surface. Raimana Li Fung Kuee se charge lui-même du coup franc, mais sa frappe enroulée vient heurter le poteau. Pirae pousse et multiplie les offensives. À la 20e, un nouveau coup franc trouve la tête de Heirauarii Salem, mais le gardien de Vénus, Tevaearai Tamatai, réalise une magnifique parade.



Vénus commence alors à prendre l’ascendant. La force de ses joueurs sur coups de pied arrêtés se fait sentir et la défense de Pirae est de plus en plus sollicitée. À la 38e minute, l’ouverture du score tombe enfin : après une récupération haute, trois passes suffisent pour isoler Manuarii Shan sur son aile gauche. L’ailier ne tremble pas et ajuste le gardien d’un tir croisé imparable : 1-0 pour Vénus.



Deux minutes plus tard, Shan manque de doubler la mise, mais son tir est capté. Puis c’est le capitaine de Vénus qui hérite d’un ballon mal relancé par la défense adverse, mais il pique trop sa balle face au gardien. Le break est dans l’air et il finit par arriver juste avant la pause : sur un coup franc excentré tiré par Shan, une mêlée confuse dans la surface permet à Tauhiti Keck de pousser le ballon au fond des filets. 2-0 à la mi-temps, Mahina peut exulter.



Dix minutes fatales pour Vénus



Dos au mur, Pirae revient des vestiaires avec l’envie de renverser la vapeur. Et cela se voit dès les premières minutes. Yohann Tihoni déborde sur le côté et centre pour “Bibiche” Salem, dont la tête passe de peu à côté. Les orange multiplient les incursions dans le camp adverse et la tension monte sur le terrain. En dix minutes, le match bascule : deux cartons rouges et un penalty que Tihoni transforme avec sang-froid : 2-1. Réduits à neuf, les hommes de Vateanui Tehau vont passer les trente dernières minutes en infériorité numérique.



Ce but galvanise Pirae, qui pousse de plus en plus fort. Vénus plie mais ne rompt pas. Mais à force de subir, la muraille finit par céder. À la 78e minute, Bibiche, bien placé dans la surface, reprend un ballon mal dégagé et égalise : 2-2. Le match est totalement relancé.



La fin de rencontre est tendue. Vénus, piqué dans son orgueil, tente de reprendre l’avantage. Sur une contre-attaque rapide, Kaspard envoie une frappe puissante qui vient heurter la transversale. Quelques minutes plus tard, il se procure une nouvelle occasion, mais sa frappe s’envole au-dessus du but. Le chaos rôde, mais aucune des deux formations ne parvient à faire la différence.



Rien n’est fait en cette fin de saison



Avec ce nul, Vénus conserve son avance au classement et fait un pas de plus vers le titre, même si rien n’est encore acquis et qu’il faudra gommer quelques petites erreurs pour aller au bout. “On a réussi à gagner la bataille du milieu de terrain, surtout en première mi-temps, ce qui nous a permis de marquer ces deux buts. Notre indiscipline a failli nous coûter le match. Il faut que nous arrivions à garder notre calme durant nos temps faibles. Il nous reste trois matchs, on va devoir faire le travail pour aller chercher le titre. Notre avenir nous appartient”, déclarait, lucide, le coach de Vénus, Vateanui Tehau.



De son côté, Pirae, malgré son réveil en seconde période, voit la première place s’éloigner. “C’était un match important pour le titre. Venir ici à Mahina n’était pas une mission facile. On a eu beaucoup de mal à maîtriser le ballon au milieu du terrain, c’était compliqué vu son état. Vénus a mis plus d’envie en première période et heureusement pour nous, ils se sont énervés, ça nous a permis de revenir. Mais malgré ça, on aurait dû plus profiter de notre supériorité numérique, ce qu’on n’a pas réussi à faire. Maintenant, il nous reste à gagner tous nos matchs et on verra ce que ferons les autres”, confiait le capitaine Heimano Bourebare.



Dans le reste de cette 25e journée, l’AS Tefana a battu l’AS Tamarii Punaruu 2 à 0 et n’a pas dit son dernier mot. Les hommes de Faa’a pointent à la deuxième place du classement, à sept points du leader Vénus, et avec le même nombre de matchs.



Pueu a gagné 3-2 face à Central Sport et Dragon surclasse Manu Ura 9-0.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Juin 2025 à 15:33 | Lu 289 fois