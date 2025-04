Vénus élimine Tefana en quart de finale de la coupe de Polynésie

Tahiti, le 5 avril 2025 - Vendredi soir, le stade Pater a vibré au rythme d’un match de football exceptionnel, où l'AS Vénus et l'AS Tefana se sont affrontées dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Les deux clubs, respectivement classés deuxième et troisième du championnat de Ligue 1, se retrouvaient pour la troisième fois cette saison. Après une victoire chacun, c'était donc la belle qui devait trancher.



L’ambiance était électrique avec des tribunes pleines à craquer, et le match n’a pas déçu. En ouverture de cette soirée 100% football, le premier quart de finale opposait l’AS Dragon, tenant du titre, à l’AS Tamarii Punaruu. À la surprise générale, ce sont les joueurs de Punauiaa qui créaient la sensation en remportant la première rencontre. Cette victoire avait d’ailleurs mis le public dans une effervescence qui allait enflammer l’opposition entre les deux géants de la ligue 1 Vini.



Un duel au sommet



Dès les premières minutes, l’intensité était palpable. Les deux formations se livraient des duels féroces, et le match s’annonçait d'ores et déjà comme une grande bataille. À la sixième minute, les joueurs de Tefana montraient la voie avec une frappe lourde de Kavai’ei Morgant, qui frôlait la transversale. Mais la réponse de Vénus ne se faisait pas attendre : à la 7e minute, Manuarii Paheau Manol Shan adressait un centre parfait devant le but, mais un défenseur jaune sauvait in extremis l’occasion. La première période continuait sur un rythme effréné, avec plusieurs occasions franches pour les deux équipes. À la 18e minute, un long centre du numéro 7 de Vénus, Eddy Kaspard, était repris de la tête par le capitaine Teaonui Tehau mais la défense de Tefana était intraitable. Le match offrait un spectacle de haute volée, mais les occasions les plus nettes revenaient à Vénus, qui ne parvenait toutefois pas à concrétiser. Mais l’AS Tefana ne s’en laissait pas compter et répliquait par un tir qui passait largement au-dessus des cages. A la 30e minute, Vénus s’approchait de l’ouverture du score avec une frappe de Manu Shan, mais le ballon s’envolait au-dessus du but. La fin de cette première période était marquée par un léger amollissement du rythme, les deux équipes ayant mis une telle intensité qu’il devenait difficile de maintenir ce tempo.



Une deuxième mi-temps décisive



Au retour des vestiaires, la tension montait d’un cran. Dès la reprise, le Vénusien Mana Emile Teniau, tentait sa chance sur un coup franc lointain, mais le tir passait encore au-dessus. Quelques minutes plus tard, après une superbe ouverture de Roonui Tehau, Shan – encore lui – pénétrait dans la surface mais son tir frôlait le petit filet. C’est à la 52e minute que l'on a enfin assisté à l'ouverture du score : un superbe coup franc de 40 mètres du milieu de terrain de Vénus, Mana Emile Teniau, qui trompait le gardien jaune et vert d’une frappe puissante. 1-0 pour l'AS Vénus. Mais Tefana n'était pas du genre à se laisser abattre. Quelques minutes plus tard, à la 58e minute, le gardien international de Tefana, Teave Teamotuaitau, lançait une longue ouverture, et Tauatua Lucas échappait à la vigilance de la défense de Vénus pour égaliser d’un tir croisé imparable au ras du second poteau. 1-1, tout était relancé.



Dans les 20 dernières minutes, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Tefana cherchait à prendre l’avantage, mais Vénus se montrait plus précis. À la 74e minute, Shan débordait encore une fois sur son côté gauche, centrait pour son capitaine Teaonui Tehau, qui remettait intelligemment dans l’axe pour Tauhiti Keck, qui ne se faisait pas prier pour marquer. 2-1, Vénus reprenait l'avantage. Les dernières minutes furent d’une intensité folle. Tefana tentant de revenir, mais un hors-jeu et une frappe mal cadrée empêchaient la réplique. C'est finalement dans les arrêts de jeu que Vénus allait sceller le sort du match : après une faute dans la surface, un penalty était accordé à l'AS Vénus. Kaspard se chargeait de transformer pour porter le score à 3-1.



Retour au championnat



Vénus décroche ainsi sa place en demi-finale de la Coupe de Polynésie et reste en lice pour un doublé championnat/coupe. “Bien sûr que c’est un objectif. Quand on rentre sur le terrain c’est pour gagner. On est encore en course dans les deux compétitions donc on peut espérer faire le doublé. Mais on a la tête sur les épaules et on va prendre les matchs les uns après les autres. On va continuer à s’entrainer dur avec humilité et nous verrons à la fin de la saison”, confiait Teaonui Tehau, le capitaine de l’AS Venus. Sébastien Labayen, l’entraineur de l’AS Tefana, quant à lui, peut être fier de la prestation de ces hommes et surtout du contenu, même si c’est la déception qui primait à la fin du match : “C’est dommage que ce match se joue sur des faits de jeu. On avait mis une stratégie en place qui a bien marché malgré le résultat. Maintenant nous allons remettre les têtes à l’endroit et nous tourner vers la fin du championnat”, car rien n’est joué en ligue 1 et il faudra attendre les derniers matchs pour connaitre le champion.





