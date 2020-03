Venus dans le grand huit océanien

Du retard à l’allumage donc pour les joueurs de Mahina qui vont ensuite se remettre petit à petit dans le sens de la marche. Et à la demi-heure de jeu, suite à un excellent mouvement côté gauche mené par Tauhiti Keck et Tefai Faeha, le capitaine de Vénus Teonui Tehau a été parfaitement servi au point de penalty et a ramené Venus dans la partie (2-1).



Les Bleus de Mahina ont ensuite finit fort la première mi-temps. A la 35eme minute Tamatoa Tetauira adresse un amour de ballon à Filou qui a vu ensuite sa frappe détourné par le portier de Ba. Ce n’est que partie remise pour Venus qui va égaliser grâce à Kevin Barbe. Le défenseur est venu couper la trajectoire du ballon de la tête, à la suite d'un coup-franc bien tiré par Yann Pennequin-Le Bras (2-2).



Venus est même passé devant au tableau d’affiche avant le retour aux vestiaires. Teonui Tehau, encore lui, est venu contré un dégagement du gardien fidjien dans le temps additionnel de la première mi-temps (3-2). Et voilà comment un quart d'heure le champion de Tahiti en titre a tout renversé



En deuxième mi-temps ensuite, Venus va totalement maîtriser son sujet. Le temps pour Teonui Tehau de s'offrir un triplé à la 55eme minute de jeu sur une tête bien sentie au deuxième poteau (4-2).



Venus a ensuite tranquillement géré son avance. Les Fidjiens de leurs côtés se sont agacés des décisions arbitrales et ont finit le match à neuf suite aux exclusions de Laisenia Naioko et de Sanaila Waqnicakau en fin de match.



Ces exclusions n'ont rien changé au score final et c'est bien l'AS Vénus qui s'est imposé. Le club de Mahina a signé ainsi sa deuxième victoire en trois matchs, et a terminé à la deuxième place du groupe D derrière les Néo-Zélandais d'Auckland City, qui ont remporté de leurs côtés toutes leurs matchs. Le club de Mahina se déplacera donc pour son prochain quart de finale en avril.